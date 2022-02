Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Indecisi su cosa guardare questa sera su Prime Video? Eccoci per risolvere i vostri dubbi con i nostri consigli streaming di questo mese di febbraio densissimo di nuove uscite e - purtroppo - anche di contenuti in scadenza nel catalogo.

Tra le novità, c'è la serie romantica With Love, il film italiano Supereroi e quello americano I want you back; tra i titoli in scadenza, invece, vi segnaliamo la commedia Burraco fatale e il documentario Il caso Pantani. Buona visione e buon week end!

With Love (serie Amazon Original) - uscita 11 febbraio

Al centro della serie le vicende dei fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla ricerca dell’amore e del loro posto nel mondo. Ciascun episodio si svolge durante una diversa festività dell’anno, seguendo i diversi membri della famiglia: Lily che da ragazza appena tornata single entra in un triangolo amoroso tra due pretendenti, suo fratello Jorge Jr. che deve presentare il suo nuovo fidanzato Henry alla famiglia per la prima volta durante la festa dell'ultimo dell'anno, il cugino Sol Perez alle prese con una possibile storia d'amore con il suo collega il Dottor Miles Murphy, e i genitori Beatriz e Jorge Sr., intenti a cercare di mantenere viva la scintilla anche dopo i 50 anni.

La serie racconta la famiglia Diaz nel corso di 12 mesi tra gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti dell’anno. Romantic comedy in 5 episodi da un’ora ciascuno, scritta e creata da Gloria Calderón Kellett e con Emeraude Toubia, Mark Indelicato, Desmond Chiam, Rome Flynn, Vincent Rodriguez III, Isis King, Todd Grinnell, Constance Marie e Benito Martinez.

Supereroi (film Exclusive 2021) - data di uscita 7 febbraio

Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare.

I want you back (film Amazon Original) - data di uscita 11 febbraio

Emma e Peter sono degli estranei, ma quando si incontrano c'è una cosa che li fa legare immediatamente: sono entrambi stati lasciati nello stesso weekend dai rispettivi partner, Noah e Anne. Si dice "mal comune mezzo gaudio", ma la loro autocommiserazione prende una strana piega quando scoprono sui social che i rispettivi partner sono già andati avanti, Anne con Logan e Noah con Ginny. Sulla trentina e terrorizzati di aver perso la loro unica possibilità di vivere felici e contenti, Emma e Peter escogitano un piano disperato per porre fine alle nuove relazioni dei loro ex e riconquistarli.

Con Charlie Day, Jenny Slate, Gina Rodriguez, Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Mason Gooding, Dylan Gelula, Jami Gertz, Jordan Carlos, Isabel May e Luke David Blumm.

Burraco Fatale (film 2020) - scadenza 11 febbraio

Quattro amiche vivono le loro vite in una piccola cittadina di provincia, accumunate dalla passione per il burraco. Fra pettegolezzi di paese e piccole rivalse, Irma, scontenta del suo matrimonio, si innamorerà di un affascinante principe egiziano mentre le amiche cercheranno di farla tornare in sé. Con Claudia Gerini, Mohamed Zouaoui, Sabina Guzzanti, Paola Minaccioni.

Il caso Pantani (documentario 2020) - scadenza 13 febbraio

Marco Pantani è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una provetta manipolata e dalla criminalità organizzata e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà trovato solo, disteso a terra, a petto nudo, il giorno di San Valentino. È il racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo.

