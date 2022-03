film e serie tv da vedere su Prime Video questo week end (c'è Upload 2!)

Se state cercando consigli per decidere cosa guardare in questi giorni su Amazon Prime Video, siete nel posto giusto. Iniziamo con l'attesissima seconda stagione della serie Upload: noi l'abbiamo vista in anteprima, qui la nostra recensione (senza spoiler).

Qualora invece vogliate vedere un film, ve ne proponiamo tre: l'azione di Criminal Activities (2015) con John Travolta e Michael Pitt; l'esperienza internazionale di Favino in Promises (2021); e l'animazione di Mister Link (2019), che a breve sarà cancellato dal catalogo. Buona visione e buon week end!

Criminal Activities (film 2015) - data di uscita 10 marzo

Quattro giovani ragazzi si riuniscono per il funerale di un ex compagno di classe. Uno di loro fornisce informazioni privilegiate agli altri su un titolo bloccato che potrebbe renderli milionari all'istante. Sfortunatamente, l'affare va a rotoli insieme al loro investimento e le cose vanno di male in peggio dal momento che uno di loro è ricorso a dei soldi in prestito da un criminale. Con John Travolta, Dan Stevens, Michael Pitt.

Upload stagione 2 (serie Amazon Original) - uscita 11 marzo

Nella seconda stagione di Upload Nathan si ritrova a un bivio nella sua vita dell'aldilà: Ingrid, la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora, il suo "angelo" del servizio clienti. Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i "Ludds". La seconda stagione è ricca di nuovi elementi del futuro prossimo, incluso il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato "prototykes", e altri scorci satirici su progressi tecnologici e problemi a venire.

La serie è creata da Greg Daniels, che ne è anche executive producer insieme con Howard Klein. Upload vede tra i protagonisti: Robbie Amell nel ruolo di "Nathan", Andy Allo nei panni di "Nora", Kevin Bigley interpreta "Luke", Allegra Edwards è "Ingrid", Zainab Johnson nel ruolo di "Aleesha", Owen Daniels è il "Ragazzo I.A.", Josh Banday nei panni di "Ivan" e Andrea Rosen interpreta "Lucy".

Promises (film 2021) - uscita 11 marzo

Alexander è un uomo con un’infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando si incontrano a una festa capiscono al primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri piani per loro. Con Kelly Reilly, Pierfrancesco Favino.

Mister Link (film animazione 2019) - scadenza 17 marzo

Le vicende di un audace esploratore di creature mitiche di nome Sir Lion Frost, alla ricerca della leggendaria valle di Shangri La nell'Himalaya, accompagnato da un simpatico Sasquatch, chiamato Mr. Link che vuole ricongiungersi con i suoi simili.

