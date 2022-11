Quattro film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Sogni e amore: questi i temi principali dei film e delle serie tv che vi suggeriamo di vedere in questo week end su Amazon Prime Video.

Iniziamo dalle due novità: il film Autumn Beat punta sui sogni di due ragazzi italiani di seconda generazione che vogliono sfondare nel rap, mentre la serie tv Mammals, con James Corden, ci farà interrogare sull'anima gemella e la vita di coppia. E tra le novità aggiungiamo anche lo show comico Cic to Cic.

Per quanto riguarda i titoli prossimi alla scadenza, invece, abbiamo selezionato tre film comici e/o romantici: il più urgente (per data di cancellazione) è Il primo Natale con Ficarra & Picone, gli altri sono invece L'amore non divorzia mai e Consegna d'amore. A voi la scelta e buon week end!

Autumn Beat (film Original) - data di uscita 10 novembre

Autumn Beat è un racconto di formazione che segue la storia di Tito e Paco, due fratelli cresciuti a Milano con lo stesso sogno: sfondare nel mondo del rap e farsi sentire attraverso la musica. Paco è un performer nato e Tito sa scrivere come nessun altro, sembrano destinati al successo ma l’ambizione, la vita e l’amore per la stessa donna metteranno alla prova il loro legame, in un’emozionante storia lunga tre decenni. Il film è interpretato da Hamed Seydou, Abby 6ix, Geneme, Juliet Joseph, Dylan Magon, Mohamed Diallo, Marco Renna, Mamy Seny Gueye, Francesco Danquah e Mafoku Michelle Cloe Kengne, con la partecipazione straordinaria di Gué e la presenza di alcuni tra i nomi più interessanti della scena rap italiana.

Mammals (serie tv Amazon Original) - data di uscita 11 novembre

In questo drama dalle tinte di dark comedy, rivelazioni e segreti sulla vita di coppia moderna e sulla fedeltà vengono a galla. In un mondo dove vivono otto miliardi di persone, cosa succede dopo che abbiamo trovato "l'anima gemella"? Siamo in grado di mantenere le promesse che abbiamo fatto quando, dopo tutto, non siamo forse tutti Mammals (Mammiferi)?

Mammals segue la storia di Jamie (James Corden), uno chef il cui mondo implode quando scopre segreti sconvolgenti su sua moglie in dolce attesa, Amandine (Melia Kreiling). Jamie è a caccia di risposte con l'aiuto di suo cognato Jeff (Colin Morgan). Per via di questa ricerca si allargano anche le fratture nel matrimonio tra Jeff e la sorella di Jamie, Lue (Sally Hawkins).

Cic to Cic (show comico) - data di uscita 11 novembre

Il comico, il cantante, l'imitatore, il mattatore Francesco Cicchella che accoglie i super ospiti Angelo Pintus e Anna Tatangelo: si va da un Cicchella all'altro in questo esilarante show comico musicale!

Il primo Natale (film 2019) - data di scadenza 12 novembre

Sicilia, 2019: un ladruncolo ateo e un prete vengono catapultati, tra equivoci e parodie bibliche, in Palestina nell'anno zero. Con Ficarra e Picone.

L'Amore Non Divorzia Mai (film 2015) - data di scadenza 15 novembre

L'improvviso matrimonio di una giovane coppia viene immediatamente annullato dai genitori della sposa. Anni dopo, scoprono che a causa di un problema tecnico nei documenti sono ancora marito e moglie.

Consegna D'Amore (film 2018) - data di scadenza 15 novembre

Ellen Branford, un'importante avvocatessa, trova l'amore, lo scopo e la promessa di una vita più semplice quando parte per un viaggio per soddisfare l'ultimo desiderio di sua nonna- trovare il ragazzo che una volta amava e dargli la sua ultima lettera.

