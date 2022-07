Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Avete finito The Boys e vi resta la sensazione di aver già visto tutto su Amazon Prime Video? Eccoci con i nostri consigli streaming per la settimana, pescati tra nuove uscite e titoli in scadenza.

Per le serie tv, due novità "unscripted", ovvero senza copione ma che ci faranno sentire in viaggio: da una parte la docusoap Forever Summer: Hamptons, dalle atmosfere tipicamente estive; dall'altra James May abbandona temporaneamente i suoi compagni di The Grand Tour e fa un lungo giro per l'Italia.

Per i film, la nuova uscita è il commovente Don't make me go, mentre tra i contenuti in scadenza abbiamo selezionato Becoming Jane, con Anne Hathaway nei panni di Jane Austen, e Prima di domani, variazione in chiave adolescenziale del tema "giorni in loop".

Forever Summer: Hamptons (docuserie Amazon Original) - data uscita 15 luglio

Forever Summer: Hamptons è una docusoap di formazione ambientata sullo sfondo idilliaco degli Hamptons. Al centro della serie c'è un gruppo di ragazzi universitari di diversa estrazione, dai benestanti newyorkesi che frequentano la località durante l'estate, agli umili ragazzi del posto. Di giorno lavorano in un ristorante sul mare, la sera fanno festa, mettendo alla prova amicizie e amore nei giorni più caldi dell'estate. Con l'arrivo di settembre la posta in gioco e le responsabilità saranno alte, ma l'estate è a loro disposizione.

James May: il nostro agente in Italia (show a puntate Original) - uscita 15 luglio

Nel nuovo capitolo della serie di May per Prime Video "Il nostro agente in", James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro.

Dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà cultura, cibo, lavoro e anche un po’ di sport, tutto sullo sfondo di alcuni dei più bei paesaggi del mondo. Può un goffo uomo britannico di mezza età scoprire i segreti della dolce vita?

Don't Make Me Go (film Amazon Original) - data uscita 15 luglio

Don't Make Me Go parla di un padre single, Max (John Cho), che quando scopre di avere una malattia terminale, nel tempo che gli resta decide di provare a fare il pieno di tutti quegli anni di amore e supporto che non potrà vivere con la figlia adolescente Wally (Mia Isaac). Con la promessa di fare le lezioni di guida tanto attese, convince Wally ad accompagnarlo in un viaggio dalla California a New Orleans per la rimpatriata dei vent'anni dalla laurea con gli ex compagni di college, dove spera segretamente di farla ricongiungere alla madre, che molto tempo prima li ha abbandonati. In un viaggio originale ed emozionante, ricco di coraggio e ironia, Don't Make Me Go esplora il legame indissolubile ed eterno tra un padre e una figlia, raccontato dal punto di vista di due generazioni.

Becoming Jane (film 2007) - scadenza 17 luglio

Inghilterra, 1795. Jane Austen, educata dal padre alla letteratura e alla musica, è una ventenne indipendente, romantica, sognatrice. Quando in campagna arriverà l'irriverente irlandese Tom Lefroy, tanto affascinante quanto privo di mezzi, gli equilibri della comunità saranno sconvolti. Invaghitosi, ricambiato, dell'orgogliosa Jane, Tom ispirerà il cuore e le pagine della Austen... Con Anne Hathaway, James McAvoy, Maggie Smith.

Link Prime Video

Prima di domani (film 2017) - scadenza 17 luglio

Cosa succederebbe se oggi fosse l'ultimo giorno per il resto della tua vita? Sam ha una vita perfetta, un ragazzo stupendo e tre amiche fantastiche. Tutto sembra andare per il verso giusto finché non realizza di rivivere lo stesso giorno più volte senza riuscire ad andare avanti. Una commedia dark teen tratta dal best seller della scrittrice prodigio Lauren Oliver.

Link Prime Video