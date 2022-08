Due film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Per questo week end pre Ferragosto, nel nostro consueto appuntamento con le nuove uscite e i titoli in scadenza del catalogo di Amazon Prime Video abbiamo selezionato due film e una serie.

Iniziamo dalla serie tv, l'attesissimo (almeno da noi) remake del film cult degli anni '90 Ragazze Vincenti, titolo originale (e della serie) A League of their own.

Tra i film, invece, vi suggeriamo un horror come Censor e, se proprio siete fan di Woody Allen, l'ultimo, non eccezionale film del regista newyorkese (sotto trovate il link alla nostra recensione). Buona scelta e buon week end!

Censor (film 2021) - data di uscita 8 agosto

1985. L'addetta alla censura Enid scopre un inquietante horror collegato alla misteriosa scomparsa della sorella e decide di risolvere l’enigma che si cela dietro al film e al regista. Una ricerca che confonderà i confini tra finzione e realtà.

A League of Their Own (serie Original) - uscita 12 agosto (tutti gli 8 episodi)

A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell’amato classico di Penny Marshall del 1992, e al tempo stesso introduce nuovi personaggi e il loro percorso straordinario, ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi. La serie è basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele.

Rifkin's Festival (film 2021) - scadenza 18 agosto

Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale.

