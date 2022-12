Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In cerca di suggerimenti per pianificare le visioni della settimana su Prime Video? Siete nel posto giusto. Nel nostro consueto appuntamento del lunedì vi segnaliamo cinque film e una serie tv.

La serie è The Bad Guy, di cui giovedì escono gli ultimi 3 episodi. Altra novità in catalogo è il film This is the year, ma è tra i titoli in scadenza che c'è maggior concentrazione di contenuti da non perdere.

Per i prossimi giorni abbiamo selezionato per voi Kick Ass 2, con la protagonista di The Peripheral; e poi le commedie italiana Il 7 e l'8 e Cambio Tutto, e infine l'action movie sui loop temporali Boss Level.

The Bad Guy - finale di stagione (serie Original) - data di uscita 15 dicembre

Riuscirà Nino aka Balduccio a trovare Mariano Suro e a farlo finalmente fuori? Che ne sarà di sua moglie Luvy, di sua sorella Leonarda e di tutti coloro che ancora lo credono morto? Lo scopriremo nel finale di stagione dell'esaltante The Bad Guy.

This Is The Year (film Exclusive) - data di uscita 15 dicembre

In un ultimo disperato tentativo di conquistare la ragazza dei suoi sogni, Josh, un liceale nerd, e i suoi migliori amici intraprendono un viaggio per vedere la loro band preferita al più grande festival musicale dell'anno. Scoprirà così che il vero amore può trovarsi anche nel più inaspettato dei posti. This Is The Year, rivisitando in chiave contemporanea le commedie degli anni '80, affronta i problemi degli adolescenti di oggi, parlando la loro lingua e facendo breccia con una storia da un significato autentico.

Kick-Ass 2 (film 2013) - data di scadenza 14 dicembre

Dopo aver ispirato con la sua folle temerarietà un’ondata di improvvisati paladini mascherati, capeggiati dal Colonnello Stars and Stripes (Jim Carrey), Kick-Ass (Aaron Taylor-Johnson) decide di unirsi a loro.

Il 7 e l'8 (film 2007) - data di scadenza 15 dicembre

Il duo comico palermitano Ficarra e Picone in uno spassoso gioco di equivoci che ha origine dallo scambio di due neonati in culla. Con Remo Girone.

Cambio tutto! (film 2020) - data di scadenza 17 dicembre

Giulia ha 40 anni e vive nella frenesia di una grande città sottoposta a ogni tipo di stress. Giulia decide di rivolgersi a un counselor olistico. Quello che succede a Giulia quando esce dallo studio del carismatico terapeuta è una vera e propria deflagrazione e tutte le umiliazioni e la rabbia tenute dentro per troppo tempo rimbalzano all’esterno con centuplicata energia. Con Valentina Lodovini, Libero De Rienzo, Dino Abbrescia.

Boss Level (film 2021) - data di scadenza 17 dicembre

Costretto a rivivere in continuazione il giorno della propria morte, l'ex agente delle forze speciali Roy scopre indizi che portano a un progetto governativo segreto che potrebbe fermare questo loop temporale. In una corsa contro il tempo, Roy deve dare la caccia a Ventor, il potente capo del programma governativo che tiene in ostaggio la sua ex moglie e minaccia la vita di suo figlio.

