Quattro film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Questo week end su Prime Video c'è una sola cosa che non ci si può proprio perdere, ed è il ritorno della serie tv Hunters con la seconda e ultima stagione (sotto trovate il link al ripasso della prima).

Per questo week end, quindi, non vi segnaliamo nessun'altra novità di recente uscita. Ma non possiamo esimerci dal segnalarvi alcuni film in scadenza (e ricordarvi anche che sabato è l'ultimo giorno per vedere Mr. Robot).

E allora vi consigliamo, per restare in "casa", un film su Jack Ryan (nella versione con Chris Pine), e uno su Reacher (con Tom Cruise), ovvero i due personaggi da cui sono tratte due serie Amazon Original. E per chiudere altri due film d'azione un po' datati ma fondamentali come Shooter e soprattutto il mitico Top Gun.

Hunters stagione 2 (serie tv Original) - data di uscita 13 gennaio

Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Al Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i nostri Hunters.



Shooter (film 2007) - data di scadenza 15 gennaio

Determinato a dimostrare la sua innocenza di fronte a delle accuse ricevute, Bob Lee Swagger dovrà lottare contro la legge e ogni agenzia degli Stati Uniti che lo vuole morto. Diretto da Antoine Fuqua, interpretato da Mark Wahlberg, Michael Pena, Danny Glover.

Jack Reacher - La Prova Decisiva (film 2013) - data di scadenza 15 gennaio

L'ex investigatore militare Jack Reacher (Tom Cruise) esce dalle pagine del romanzo di Lee Child per comparire sul grande schermo in questo thriller esplosivo. Quando tutte le prove di un terribile omicidio portano ad una vittima innocente, un solo uomo ha l'abilità di scovare i veri colpevoli.

Jack Ryan: L'Iniziazione (film 2014) - data di scadenza 15 gennaio

Emozioni a non finire quando il nuovo acquisto della CIA, Ryan, finisce invischiato in una rete di intrighi e spionaggio. Jack deve trasformarsi da soldato ad analista ad agente attivo sul campo per impedire un attacco terroristico ai danni degli Stati Uniti.

Top Gun (film 1986) - data di scadenza 15 gennaio

Tom Cruise è Maverick Mitchell, un giovane pilota che aspira a diventare il migliore. E Kelly McGillis è l'istruttrice che insegnerà a Maverick qualcosa che in una classe non avrebbe mai potuto imparare.

