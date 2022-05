Ventisei film (di James Bond) e due serie anime da vedere su Prime Video questo week end

Il week end che tutti i fan di 007 aspettavano è arrivato: da oggi, infatti, su Prime Video sono disponibili 26 film della collezione di James Bond, da Licenza di uccidere all'ultimo No time to die. La "cattiva" notizia è però che la James Bond Collection resterà sulla piattaforma per un periodo limitato (e ancora non definito), quindi vi consigliamo di non "distrarvi" con altri film.

Se invece la saga dell'agente segreto di Sua Maestà non vi interessa, per questo week end vi consigliamo due serie tv anime, L'attacco dei Giganti e la prima serie di Lupin III. Anche in questo caso, però, c'è un risvolto negativo: entrambe le serie scadono sabato 14 maggio, dopodiché saranno cancellate dal catalogo.

The James Bond Collection (film MGM) - data uscita 13 maggio

I film della collezione sono:

No Time To Die

Spectre

Skyfall

Quantum of Solace

Casino Royale

La morte può attendere

Il mondo non basta

Il domani non muore mai

GoldenEye

007- Vendetta privata

007 - Zona pericolo

007 - Bersaglio mobile

Mai dire mai

Octopussy - Operazione piovra

Solo per i tuoi occhi

Moonraker - Operazione spazio

La spia che mi amava

Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro

Agente 007 - Vivi e lascia morire

Agente 007 - Una cascata di diamanti

Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà

Agente 007 - Si vive solo due volte

Agente 007 - Thunderball: operazione tuono

Agente 007 - Missione Goldfinger

Agente 007, dalla Russia con amore

Licenza di uccidere

L'Attacco dei Giganti (serie anime, stagioni 1-3) - scadenza 14 maggio

Da ormai cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Un giorno un immenso Gigante apre una breccia nelle mura di protezione. Il giovane Eren si sente come un animale in cattività e decide di entrare nel Corpo di Ricerca per eliminare ogni singolo Gigante!

Lupin The 3rd - Prima Serie (serie anime 1972) - scadenza 14 maggio

Lupin, il famoso ladro creato da Monkey Punch, con gli inseparabili Jigen, Goemon e Fujiko, è sempre pronto a cimentarsi in ogni tipo di furto, anche il più inimmaginabile. Sempre inseguito dall’instancabile ispettore Zenigata, Lupin si trova costantemente coinvolto in situazioni molto pericolose.

