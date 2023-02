Quattro film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Inizia una settimana che alcuni spettatori di Prime Video aspettavano da quasi quattro anni: quella dell'uscita della seconda (e ultima) stagione di Carnival Row, la serie tv fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne.

E non solo: tra le novità del catalogo ci sono anche la seconda stagione di Dinner Club e la terza di Star Trek: Picard (e vi segnaliamo l'arrivo anche del film La stranezza).

Per quanto riguarda invece i contenuti in scadenza, vi suggeriamo tre film di culto. In ordine crescente, School of Rock, Revolutionary Road e Colazione da Tiffany.

La stranezza (film 2022) - data di uscita 9 febbraio

Sicilia,1920. Luigi Pirandello incontra due attori dilettanti che stanno provando un nuovo spettacolo. Lo scrittore è ossessionato dalla creazione di una nuova commedia, ma non è indifferente al fascino dei due. Assiste alla prima della loro nuova farsa, interrotta da un evento imprevisto. Lo spettacolo si trasforma in una resa dei conti tra platea ed attori. Con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone.

Link Prime Video

Carnival Row (serie tv Amazon Original, stagione 2) - data di uscita 17 febbraio

In un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano, la seconda stagione di Carnival Row riprende con l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo (Orlando Bloom) impegnato in un’indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline Larou (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani. Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che tempreranno l’anima nell’epica conclusione di Carnival Row.

Dinner Club (show Amazon Original, stagione 2) - data di uscita 17 febbraio

Modalità di uscita: 4 episodi il 17 febbraio, gli ultimi due il 24 febbraio

Dopo il successo della prima stagione, Dinner Club torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia.

Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti e diretto da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

Star Trek: Picard (serie tv Exclusive, stagione 3) - data di uscita 17 febbraio

Modalità di uscita: nuovi episodi ogni settimana

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue questo personaggio nel nuovo capitolo della sua vita. Insieme a Patrick Stewart in questa terza e ultima stagione troviamo LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd.

Si unisce al cast anche la vincitrice del Tony Award, Amanda Plummer (Il re pescatore, Pulp Fiction), che ricoprirà il ruolo di Vadic, il misterioso capitano alieno della Shrike, una nave da guerra che ha messo gli occhi su Jean-Luc Picard e i suoi vecchi compagni di equipaggio della Enterprise. Anche Mica Burton (Critical Role, Vampiri: La Masquerade: LA by Night) e Ashlei Sharpe Chestnut (Cruel Summer) si uniscono al cast interpretando rispettivamente la Guardiamarina Alandra La Forge, figlia minore di Geordi La Forge timoniere della U.S.S. Titan e la Guardiamarina Sidney La Forge, la figlia maggiore. Daniel Davis riprenderà il ruolo del Professor Moriarty da Star Trek: The Next Generation.

School of Rock (film 2004) - data di scadenza15 febbraio

Jack Black è un musicista fallito. Cacciato dalla sua band è in cerca di un lavoro quando viene preso come supplente di musica in una classe elementare. I bambini cambieranno la sua vita e lui cambierà la loro... tutta a ritmo di rock!

Link Prime Video

Revolutionary Road (film 2009) - data di scadenza15 febbraio

La toccante e appassionate storia di una giovane coppia che vive nel Connecticut e che decide di rischiare tutto per di cercare di realizzare i propri sogni.

Link Prime Video

Colazione da Tiffany (film 1962) - data di scadenza15 febbraio

Holly è un'eccentrica ragazza che aspira a sposare un miliardario per fare la bella vita. Ma tutto inizia a cambiare quando conosce il suo vicino, uno scrittore protetto dalla sua amante, più anziana di lui.

Link Prime Video