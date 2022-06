Due film e due serie tv da guardare su Prime Video questa settimana

Settimana caldissima (anche) su Prime Video, questa di metà giugno, con due nuovi contenuti Amazon Original in uscita e un paio di titoli prossimi alla scadenza che vale la pena non perdere.

Iniziamo dai primi: in arrivo c'è The Contractor, film (qui l'elenco completo del mese) che possiamo definire "di sopravvivenza" con Chris Pine e Kiefer Sutherland, e c'è anche la serie tv (qui tutte le nuove uscite di giugno) drama multigenerazionale L'estate nei tuoi occhi.

Per quanto riguarda i titoli che nei prossimi giorni saranno cancellati dal catalogo, vi segnaliamo la serie tv The Magicians (quattro stagioni, è quasi un'impresa) e il film Pinocchio, la versione del 2020 di Matteo Garrone con Roberto Benigni nei panni di Geppetto. A voi la scelta.

The Contractor (film Original) - data uscita 15 giugno

Chris Pine è il protagonista di questo thriller d'azione nelle vesti del Sergente delle Forze Speciali James Harper, che viene congedato contro la sua volontà e a cui viene negata la pensione. Indebitato, senza opzioni e cercando di sostentare la propria famiglia, Harper si arruola con una forza militare privata clandestina. Quando la prima missione va storta, si trova perseguitato e in fuga, avviluppato in una cospirazione pericolosa, cercando di sopravvivere abbastanza da tornare a casa e scoprire il movente di coloro che lo hanno tradito. Nel cast del film anche Kiefer Sutherland, Ben Foster, Gillian Jacobs e Eddie Marsan.

L'estate nei tuoi occhi - The summer I turned pretty (serie Original) - uscita 17 giugno

L'estate nei tuoi occhi è un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un'estate perfetta.

I Maghi - The Magicians (serie tv 2016, stagioni 1-4) - scadenza 20 giugno

Basato sui best-seller di Lev Grossman, THE MAGICIANS è una serie incentrata su Quentin Coldwater e i suoi giovani amici che scoprono di possedere delle abilità magiche. Nella seconda serie, i novelli maghi si ritrovano a dover farsi strada nell'incantato e imprevedibile mondo di Fillory... finendo per imbarcarsi in un viaggio ancora più oscuro, pericoloso e contorto.

Link Prime Video

Pinocchio (film 2020) - scadenza 18 giugno

Pinocchio torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Garrone, con Benigni nei panni di Geppetto e Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia: un’avventura per tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini.

Link Prime Video