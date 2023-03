Due film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Ve lo diciamo subito, di lunedì mattina: questa settimana su Prime Video è così impegnativa che bisognerebbe prendersi ferie per stare dietro a tutto, quindi a voi la scelta.

Tra le serie tv, giovedì escono gli episodi finali di LOL 3, ma anche una nuova serie tv australiana che ci ricorda The Wilds, mentre venerdì esce la serie Sciame (e il finale di stagione di Carnival Row, e un nuovo episodio di Daisy Jones & The Six).

Passando ai film, vi segnaliamo un film con Kevin Costner tra le novità, e un dramma romantico con Ben Affleck e il nostro amatissimo Jason Segel tra i titoli in scadenza. E per ora, può bastare...

La classe del 2007 (serie tv Amazon Original) - data di uscita 16 marzo

Questa nuova serie Original australiana è creata da Kacie Anning (The Upload S1) ed è interpretata da Emily Browning (American Gods, Ned Kelly e Legends), Caitlin Stasey (Please Like Me, SMILE e Neighbours) e Megan Smart (Home & Away e Wakefield). La classe del 2007 è una commedia che racconta di un'interminabile riunione di liceali che ha come posta in gioco la vita e la morte. Quando un'onda anomala apocalittica si abbatte sulla rimpatriata dei 10 anni di un liceo femminile, un gruppo di donne deve trovare un modo per sopravvivere sulla cima dell'isola su cui si trovava il loro campus. Ora che sono rimaste invischiate in questo dramma, la loro più grande minaccia alla sopravvivenza non è la fine del mondo, ma l'una per l'altra.

LOL: chi ride è fuori (show Amazon Original, stagione 3) - episodi finali uscita 16 marzo

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova sorprendente stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro.

Sciame (serie tv Amazon Original) - data di uscita 17 marzo

Dominique Fishback interpreta Dre nella nuova serie Sciame, creata da Janine Nabers e Donald Glover. Ambientata tra il 2016 e il 2018, Sciame segue la storia di Dre (Dominique Fishback), una fan ossessionata dalla più grande pop star in circolazione, che inizia un inaspettato viaggio attraverso il paese.

Nel cast Dominique Fishback (Judas e The Black Messiah), Chloe Bailey (Grown-ish)? e Damson Idris (Snowfall), Rickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons, and Byron Bowers. Janine Nabers è la showrunner della serie, mentre Donald Glover ha diretto il pilot. Stephen Glover, Fam Udeorji, Steven Prinz e Michael Schaefer sono executive producers. Dominique Fishback ricopre anche il ruolo di producer. Sciame è prodotta da Amazon Studios e Gilga.

Uno di noi (film 2020) - data di uscita 11 marzo

Dopo la perdita del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge (KEVIN COSTNER) e sua moglie Margaret (DIANE LANE) lasciano il ranch del Montana per salvare il loro nipotino da una famiglia pericolosa e isolata. Presto scopriranno che la famiglia Weboy non ha alcuna intenzione di lasciar andare il bambino, costringendo George e Margaret a combattere per la propria famiglia.

L'amico del cuore (film 2021) - data di scadenza 17 marzo

Dopo aver appreso che alla moglie (Johnson), malata terminale, restano sei mesi da vivere, un uomo (Affleck) accetta il sostegno incondizionato del migliore amico (Segel) che si trasferisce a casa sua, aiutandolo in questo momento difficile della sua vita.

