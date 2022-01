Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Indecisi su cosa guardare questo fine settimana su Prime Video? Eccoci come sempre con i nostri consigli streaming. Lo diciamo subito: il "colpo grosso" su Prime arriva lunedì con Monterossi, la serie tv con Fabrizio Bentivoglio.

In questi giorni, comunque, c'è di che ingannare l'attesa tra nuove uscite e contenuti in scadenza. Tra i nuovi titoli spicca in particolare Hotel Transylvania 4, l'ultimo capitolo della divertente saga animata.

Per quanto concerne i titoli in scadenza, invece, ultima occasione per recuperare qualche episodio di Supernatural, ma anche per vedere due commedie: l'italiana Metti la nonna in freezer e l'hollywoodiana Downsizing, con Matt Damon e Christoph Waltz. Buona visione e buon week end!

Unforgettable (serie tv 2012, stagioni 1-4) - data di uscita 13 gennaio

Un incontro casuale mette in contatto una ex poliziotta con il suo ex fidanzato, un detective della polizia di New York, che la convince a usare la sua straordinaria memoria per risolvere i crimini.

Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso (Original) - uscita 14 gennaio

Dracula e la sua gang sono tornati come non li avete mai visti prima in Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso. Ritrova i tuoi mostri preferiti per un’avventura tutta nuova che vede Dracula impegnato nella missione più terrificante di sempre. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il “Raggio Trasformatore”, va in tilt, Dracula e i suoi amici mostri vengono tutti trasformati in umani, mentre Jonathan diventa un mostro! Nelle loro nuove sembianze, Dracula, spogliato dei suoi poteri, e un esuberante Jonathan, entusiasta della vita da mostro, devono fare squadra e girare tutto il mondo per trovare una cura prima che sia troppo tardi, e prima di farsi impazzire a vicenda. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gang di umani di Dracula, la missione è riuscire a trovare un modo per tornare indietro prima che le loro trasformazioni diventino irreversibili.

Il voice cast della versione originale include: Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key, Brian Hull, Fran Drescher, Brad Abrell, Asher Blinkoff; mentre in quello italiano troviamo Davide Perino, Cristiana Capotondi, Claudio Bisio, Claudia Catani, Angelo Maggi, Paolo Marchese, Graziella Polesinanti, Luigi Ferraro, Mino Caprio, Luca Dal Fabbro, Stefanella Marrama, Emma Puccio, Anita Ferraro, Sofia Fronzi e Alice Labidi.

Metti la nonna in freezer (film 2018) - scadenza 14 gennaio

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia, si innamora perdutamente di Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna. Quando la nonna muore, Claudia pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione… Travestimenti, equivoci e bugie sono gli ingredienti di questa commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi. Con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone.

Supernatural (serie tv stagioni 1-13) - scadenza 14 gennaio

Supernatural porta gli spettatori in un nuovo emozionante viaggio del brivido in un mondo oscuro. Due fratelli, legati dal sangue e da una tragedia a una missione pericolosa, viaggiano dal Colorado al Nebraska e al Wisconsin, affrontando creature che per molti esistono solo in favole, superstizioni e incubi...

Downsizing - Vivere alla grande (film 2017) - scadenza 16 gennaio

Quando gli scienziati scoprono come rimpicciolire le persone, Paul e sua moglie decidono di diventare piccoli e unirsi a una comunità in miniatura di lusso dalle infinite possibilità, dove Paul capirà che siamo destinati a qualcosa di più grande. Con Matt Damon e Christoph Waltz.

