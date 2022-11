Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Come ogni lunedì, eccoci puntuali con i nostri consigli streaming settimanali, selezionati tra le ultime novità e i titoli prossimi alla cancellazione dal catalogo, dedicati agli abbonati di Amazon Prime Video.

Per quanto riguarda i nuovi contenuti la prima citazione d'obbligo spetta a Celebrity Hunted stagione 3, in arrivo giovedì 17 e preceduto da un nuovo film con Bella Thorne intitolato Habit.

Passando ai film in scadenza, abbiamo scelto due commedie come Anime gemelle e La Sposa Perfetta - Il matrimonio, e un thriller come The Loft con Karl Urban, ovvero il Butcher di The Boys. Buona scelta e buone visioni!

Habit (film Exclusive) - data di uscita 15 novembre

Un thriller pungente dove Mads (Bella Thorne), bellissima party girl di LA, trova lavoro spacciando droga per Eric, un ex attore di Hollywood ormai lontano dalle scene. Quando però il loro denaro viene rubato ed Eric fatto fuori da un boss rivale, Mads e le sue due BFF devono nascondersi e assicurarsi una nuova identità insospettabile: diventano suore. Ma l’abito non fa il monaco e le tre ragazze sono tutt’altro che angeli. Con Bella Thorne, Libby, Mintz, Paris Jackson, Hana Mae Lee (Pitch Perfect) e Gavin Rossdale (Costantine) e con la regia di Janell Shirtcliff.

Celebrity Hunted 3 (serie reality show Original, terza stagione) - data di uscita 17 novembre

Celebrity Hunted – Caccia all'uomo vedrà darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di “cacciatori” nove personaggi di spicco del panorama italiano: l'attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l'attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D'Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jakal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi e il cantante Irama. Dopo il successo delle prime due stagioni, l'edizione di quest'anno tornerà a regalare al pubblico di Prime Video momenti di spettacolo carichi di suspense e adrenalina, con un pizzico di comicità.

Anime Gemelle (film 2021) - data di scadenza 15 novembre

Mentre il giorno di San Valentino si avvicina, un'organizzatrice di incontri viene incaricata dal suo mentore di trovare una partner per un imprenditore che crede che restare single sia la chiave del successo. Con Taylor Cole e Ryan Paevey.

La Sposa Perfetta - Il Matrimonio (film 2018) - data di scadenza 15 novembre

Nick e Molly, appena fidanzati, hanno sei settimane per pianificare il matrimonio dei loro sogni. Le cose si complicano ancor più quando Steven, che un tempo aveva lasciato Molly all'altare, torna nella sua vita con un'offerta di lavoro.

The Loft (film 2015) - data di scadenza 22 novembre

Cinque amici sposati condividono un piccolo appartamento che usano per gli incontri con le loro amanti o per gestire i loro affari in tranquillità. Quando nell'appartamento viene ritrovato il cadavere di una sconosciuta, i cinque si ritrovano sotto l'occhio del ciclone. Con Karl Urban.

