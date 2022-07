Tre film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

In un week end bollente come questo un po' di tempo all'ombra ci vuole, quando il sole scotta troppo o quando la notte porta un minimo di sollievo. E allora ecco i nostri consigli streaming pescati tra le novità e i tioli prossimi a essere cancellati dal catalogo di Amazon Prime Video.

Tra le novità, due film romantici e strappalacrime come Don't make me go e Press Play, ma anche due show-serie leggere come Forever Hamptons e soprattutto con il viaggio in Italia di James May (Top Gear, The Grand Tour...).

Tra i titoli vicini alla scadenza, invece, vi segnaliamo in particolare la docu serie Grand Prix Drivers, per gli amanti della Formula 1, e il film d'azione Tracers. A voi la scelta e buon week end!

Don't Make Me Go (film Amazon Original) - data uscita 15 luglio

Don't Make Me Go parla di un padre single, Max (John Cho), che quando scopre di avere una malattia terminale, nel tempo che gli resta decide di provare a fare il pieno di tutti quegli anni di amore e supporto che non potrà vivere con la figlia adolescente Wally (Mia Isaac). Con la promessa di fare le lezioni di guida tanto attese, convince Wally ad accompagnarlo in un viaggio dalla California a New Orleans per la rimpatriata dei vent'anni dalla laurea con gli ex compagni di college, dove spera segretamente di farla ricongiungere alla madre, che molto tempo prima li ha abbandonati. In un viaggio originale ed emozionante, ricco di coraggio e ironia, Don't Make Me Go esplora il legame indissolubile ed eterno tra un padre e una figlia, raccontato dal punto di vista di due generazioni.

Press Play - La musica nella nostra vita (film Exclusive) - uscita 16 luglio

Laura (Clara Rugaard) e Harrison (Lewis Pullman) vivono la perfetta storia d'amore basata sulla loro passione condivisa per la musica. Dopo un incidente mortale, Laura ha la possibilità di salvare l'amore della sua vita quando scopre che la cassetta musicale con la loro selezione di canzoni può trasportarla indietro nel tempo. Con una colonna sonora commovente che include brani di Japanese Breakfast, Father John Misty, Dayglow e molti altri, Press Play ci ricorda che l'amore può sempre essere suonato in replay.

Forever Summer: Hamptons (docuserie Amazon Original) - data uscita 15 luglio

Forever Summer: Hamptons è una docusoap di formazione ambientata sullo sfondo idilliaco degli Hamptons. Al centro della serie c'è un gruppo di ragazzi universitari di diversa estrazione, dai benestanti newyorkesi che frequentano la località durante l'estate, agli umili ragazzi del posto. Di giorno lavorano in un ristorante sul mare, la sera fanno festa, mettendo alla prova amicizie e amore nei giorni più caldi dell'estate. Con l'arrivo di settembre la posta in gioco e le responsabilità saranno alte, ma l'estate è a loro disposizione.

James May: il nostro agente in Italia (show a puntate Original) - uscita 15 luglio

Nel nuovo capitolo della serie di May per Prime Video "Il nostro agente in", James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro.

Dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà cultura, cibo, lavoro e anche un po’ di sport, tutto sullo sfondo di alcuni dei più bei paesaggi del mondo. Può un goffo uomo britannico di mezza età scoprire i segreti della dolce vita?

GRAND PRIX Driver (docu-serie, 1 stagione) - data scadenza 19 luglio

Questa serie offre un accesso senza precedenti alla FORMULA UNO, un mondo estremamente riservato e competitivo. Segue McLaren, una delle scuderie più vincenti durante la preparazione della prima gara a Melbourne. Dopo tre anni difficili senza vittorie, McLaren spera di tornare in vetta promuovendo un pilota esordiente, Stoffel Vandoorne. Questa serie in quattro episodi ce ne rivelerà l’esito.

Tracers (film 2015) - data scadenza 19 luglio

Una bellissima ragazza che lavora assieme ad un gruppo di atleti di parkour per consegnare beni illegali in giro per New York, arruola un giovane corriere in bicicletta. Questi, nonostante le buone intenzioni, è disposto a tutto pur di fuggire dalla mafia cinese che lo insegue da tempo.

