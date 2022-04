Due film e quattro serie tv da vedere su Prime Video nel week end di Pasqua

Per chi è in cerca di consigli su cosa guardare nel week end pasquale su Prime Video, tra un pranzo in famiglia e una cena "con chi vuoi" come da proverbio, la prima notizia è che c'è l'imbarazzo della scelta.

Iniziamo dai contenuti in scadenza: nei prossimi giorni spariranno per sempre dal catalogo della piattaforma di Amazon (per restare su Disney+) tre serie tv di culto come Grey's Anatomy (fino alla stagione 16), Desperate Housewives e Scandal.

Passiamo alle novità: tra i film una commedia italiana con Frank Matano e Diego Abatantuono e una storia di fantascienza russa. Tra le serie tv in uscita, invece, c'è Outer Range, di cui più sotto trovate il link alla nostra (entusiastica) recensione. Buona visione e buon week end!

Outer Range (serie Amazon Original) - data uscita 15 aprile

Episodi: 8 (due a settimana)

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch, legato alla sua terra alla sua famiglia, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Un racconto intrigante con sprazzi di humor pungente e misteri soprannaturali, Outer Range analizza il nostro modo di confrontarci con l'ignoto.

Una notte da dottore (film 2021) - data di uscita 11 aprile

Pierfrancesco Mai è un dottore che lavora come guardia medica notturna. Una notte ha un incidente con Mario, un rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario ne esce illeso, ma la sua bici è distrutta. Pierfrancesco vede, invece, riacutizzarsi la sua perenne sciatalgia e non può più guidare. I due rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un'idea che salverà entrambi. Con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli.

Invasion (film 2020) - dal 14 aprile

Sono passati tre anni dalla prima navicella aliena caduta su Mosca. Per prepararsi ad affrontare l'invasione, il governo ha sovvenzionato un progetto segreto per studiare da vicino la razza aliena attraverso Julia, una giovane ragazza con dei super poteri.

Grey's Anatomy stagioni 1-16 (serie tv) - scadenza 20 aprile

Meredith Grey è una brillante specializzanda di chirurgia del primo anno presso il Seattle Grace Hospital. Insieme ai suoi colleghi del programma di specializzazione, dovrà districarsi fra le emergenze quotidiane e i rapporti interpersonali sia all'interno dell'ospedale che nella vita privata.

Desperate Housewives stagioni 1-8 (serie tv) - scadenza 20 aprile

La defunta Mary Alice Young presenta le sue amiche "casalinghe disperate" e svela i segreti di Wisteria Lane. Con Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross

Scandal stagioni 1-7 (serie tv) - scadenza 20 aprile

Un'esperta di relazioni pubbliche protegge se stessa e i suoi clienti. Creato da Shonda Rhimes, con Kerry Washington, Guillermo Diaz, Henry Cusick.

