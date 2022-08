Tre film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Che siate in vacanza o no, c'è sempre un buon motivo per rilassarsi qualche ora davanti alla tv in questa settimana di Ferragosto. E se siete abbonati a Prime Video, ecco i nostri consigli streaming tra nuove uscite e contenuti in scadenza.

Tra le novità, questa settimana segna il ritorno dello show Making the Cut, giunto alla terza stagione; promette bene anche il nuovo film First Love, per i più romantici.

Tra i titoli in scadenza, invece, vi segnaliamo due film: il thriller Removal e l'ultimo (non eccezionale, diciamolo) film di Woody Allen, Rifkin's Festival. Buona settimana e buone visioni!

Making the Cut stagione 3 (fashion show) - uscita 19 agosto

Making the Cut è di nuovo alla ricerca del prossimo grande fashion brand internazionale. I presentatori ed executive producer della terza stagione saranno Heidi Klum e Tim Gunn. L’attrice e direttrice creativa di House of Harlow 1960, Nicole Richie, e l’icona fashion e direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, torneranno a vestire i panni di giudici. Ad affiancarli in questa stagione ci saranno anche giudici special guest i cui nomi saranno svelati più avanti.

Il variegato mondo della moda di Los Angeles si riconferma la cornice perfetta per Making the Cut. Tra le location scelte per le sfilate si annoverano l’iconica Rodeo Drive a Beverly Hills, il paesaggio desertico unico di Vasquez Rocks e il rooftop di uno dei numerosi grattacieli di Downtown LA con viste mozzafiato sulla skyline della città.

First Love (film Exclusive 2022) - data uscita 19 agosto

Uno sguardo toccante al difficile passaggio all'età adulta di un giovane. Jim (Fiennes Tiffin), un liceale dell'ultimo anno, vive gli alti e bassi del suo primo amore con Ann (Park), mentre affrontano la loro partenza per il college. Allo stesso tempo, i genitori di Jim (Kruger e Donovan) stanno affrontando le ricadute familiari di una crisi finanziaria. Diretto da A.J. Edwards, il film vede la partecipazione di Diane Kruger, Hero Fiennes Tiffin, Sydney Parks e Jeffrey Donovan.

Rifkin's Festival (film 2021) - scadenza 18 agosto

Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale.

Removal (film 2010) - data di uscita 21 agosto

Un thriller intenso e avvincente con la bellissima Kelly Brook. Dopo aver assistito a un raccapricciante omicidio-suicidio, la vita di Cole è cambiata. Le sue continue allucinazioni gli hanno fatto perdere moglie e lavoro. Quando finalmente trova un impiego come operaio di un'impresa di pulizie, si convince che il miliardario Henry Sharpe, a cui pulisce casa, abbia appena ucciso la moglie.

