Cinque film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Questo è il week end della finale dei mondiali, certo, ma non di solo calcio si vive, e allora ecco i nostri consueti consigli streaming per gli abbonati di Amazon Prime Video.

Tra le novità segnaliamo due film, la commedia This is the year e l'horror Nanny, ma anche l'ingresso in catalogo di tutte le cinque stagioni di una serie tv cult come Fringe.

Tra i contenuti in scadenza, invece, un cult decisamente più datato come Over the top e poi due commedie italiane: Scusate se esisto e Io sono Babbo Natale con l'ultima intepretazione di Gigi Proietti (qui la nostra recensione dell'anno scorso). Buona scelta e buon week end!

This Is The Year (film Exclusive) - data di uscita 15 dicembre

In un ultimo disperato tentativo di conquistare la ragazza dei suoi sogni, Josh, un liceale nerd, e i suoi migliori amici intraprendono un viaggio per vedere la loro band preferita al più grande festival musicale dell'anno. Scoprirà così che il vero amore può trovarsi anche nel più inaspettato dei posti. This Is The Year, rivisitando in chiave contemporanea le commedie degli anni '80, affronta i problemi degli adolescenti di oggi, parlando la loro lingua e facendo breccia con una storia da un significato autentico.

Fringe: La serie completa (serie tv 5 stagioni) - data di uscita 15 dicembre

Un agente dell'FBI è costretto a lavorare con uno scienziato istituzionalizzato e suo figlio per razionalizzare una tempesta di fenomeni inspiegabili.

Nanny (film Original) - data di uscita 16 dicembre

In questo horror psicologico, Aisha (Anna Diop), una donna recentemente emigrata dal Senegal, viene assunta per prendersi cura della figlia di una coppia benestante (Michelle Monaghan e Morgan Spector) che vive a New York. Tormentata dall'assenza del giovane figlio che ha lasciato in Senegal, Aisha spera che il suo nuovo lavoro le offra la possibilità di portarlo negli Stati Uniti, ma diventa sempre più turbata dalla vita familiare instabile della famiglia presso cui lavora. Mentre l’arrivo del figlio si avvicina, una presenza violenta inizia a invadere sia i suoi sogni che la sua realtà, minacciando il sogno americano che sta con cura tentando di realizzare.

Nanny è l’inquietante pluripremiato film d'esordio della scrittrice e regista Nikyatu Jusu, interpretato da Anna Diop (US), Michelle Monaghan (Mission: Impossible - Fallout), Sinqua Walls (American Soul), Morgan Spector (The Gilded Age), Rose Decker (Mare of Easttown) e Leslie Uggams (Deadpool).

Over the Top (film 1987) - data di scadenza 20 dicembre

Il titolo di campione, un grande premio in denaro e l'amore di suo figlio - il premio più grande di tutti - sono in ballo, quando Hawk affronta il suo nemico più forte per tutto ciò che ha sempre desiderato. Sylvester Stallone è il protagonista di questo potente ed emozionante film, la sfida più grande.

Scusate se esisto! (film 2014) - data di scadenza 20 dicembre

Serena è un architetto di talento. Dopo i successi professionali all'estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perché ama il suo paese. Nella ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo... O così pare. Incontra Francesco. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne... Con Raoul Bova, Paola Cortellesi, Cesare Bocci.

Io sono Babbo Natale (film 2021) - data di scadenza 20 dicembre

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui?

