Due film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Come sa ormai tutto il mondo, ogni week end su Prime Video esce una nuova puntata de Gli Anelli del Potere (se volete essere i primi a vederli, ecco l'ora a cui escono).

Ma questo week end in particolare vede altre due novità in uscita molto interessanti: la serie tv spagnola Un Affare Privato, con Jean Reno, e il film Goodnight Mommy, con Naomi Watts.

Passando invece ai contenuti che saranno cancellati dal catalogo di Prime nei prossimi giorni, abbiamo scelto due film piuttosto recenti: l'italiano Il giudizio e l'americano Trappola infernale. Buona scelta e buone visioni!

Gli Anelli del Potere episodio 4 (serie tv) - data di uscita 16 settembre

Arondir si ritrova davanti ad Adar, e chissà se ne scopriremo l'identità. Galadriel e Halbrand stanno per tornare nella Terra di Mezzo, con una missione da compiere. Intanto Nori e la sua famiglia hanno ormai adottato lo Straniero caduto dal cielo.

Un Affare Privato (serie Amazon Original) - data di uscita 16 settembre

La serie, in 8 episodi, racconta le difficoltà di una donna nel perseguire il proprio sogno nonostante gli stereotipi del tempo. Alla fine degli anni ‘40, in Galizia, Marina Quiroga (Aura Garrido), una coraggiosa giovane donna dell’alta società con uno spirito da poliziotta, si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi. Lo fa con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Hector (Jean Reno), un uomo discreto e disponibile, la cui sensibilità e audacia lo portano sempre a raggiungere il punto di svolta dell’investigazione. Insieme cercheranno di superare tutti gli ostacoli per raggiungere l’obiettivo e né i pregiudizi di genere dell’epoca, né la resistenza del nuovo commissario di polizia o i tentativi della madre di Marina di sposarla, li fermeranno dal cercare la verità.

Goodnight Mommy (film Amazon Original) - data di uscita 16 settembre

Quando i due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna della madre (Naomi Watts) e la trovano con il volto coperto di bende – a suo dire conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica – intuiscono immediatamente che qualcosa non va. La donna impone loro nuove regole della casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno che i figli le hanno regalato, tutte cose che l'amorevole mamma non avrebbe mai fatto. Mentre il suo comportamento diventa sempre più strano ed eccentrico, nei ragazzi si insinua un'idea inquietante: il sospetto crescente che la donna che si cela sotto le garze, che cucina per loro e dorme nella stanza accanto non sia affatto la madre.

Il giudizio (film 2021) - in scadenza il 19 settembre

Andrea e Junior, padre e figlio adolescente, sono in attrito, le incomprensioni segnano il loro rapporto. È il modello del nonno Ettore, detenuto in carcere, ad affascinare il ragazzo che rimprovera al proprio padre di essere un debole nei fatti della vita. Un viaggio sospeso tra presente e passato, sogno e realtà, sarà l’occasione per un confronto aperto e l’inizio di un graduale riavvicinamento. Con Fortunato Cerlino, Fabrizio Nevola, Sandra Ceccarelli.

Trappola Infernale (film 2020) - in scadenza il 22 settembre

Ispirato a eventi reali, "Target NumberOne" racconta la scioccante storia di un ragazzo innocente, Daniel, gettato in una prigione tailandese a seguito di una condanna a 100 anni per il suo coinvolgimento in un maldestro traffico di droga. La sua condanna attira l'attenzione di un giornalista investigativo, Victor, che non convinto del caso, decide di occuparsi della questione.

