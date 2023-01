Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Indecisi o semplicemente in cerca di consigli per scegliere cosa vedere su Amazon Prime Video? Siete nel posto giusto, qui trovate i nostri suggerimenti streaming per questa settimana.

Iniziamo dalle novità: in arrivo ci sono un film sulla storia di Ferruccio Lamborghini, con un cast internazionale "capitanato" da Frank Grillo, e la stagione 2 della serie animata La leggenda di Vox Machina.

Guardando ai titoli in scadenza, invece, abbiamo selezionato per voi tre film: i recenti Sai tenere un segreto? e 7 uomini a mollo, e il più datato Unico Testimone. A voi la scelta!

LAMBORGHINI – The man behind the legend (film Exclusive) - data di uscita 19 gennaio

Ambientato nel dopoguerra, LAMBORGHINI – The man behind the legend porta sullo schermo una storia tutta italiana: non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell'Italia degli anni '50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata.

Il film racconta l'uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio visionario. Il film scritto e diretto dal Premio Oscar Bobby Moresco, vede la partecipazione di Frank Grillo (Captain America: Civil War), Mira Sorvino (Premio Oscar per La dea dell'amore), Gabriel Byrne (Golden Globe per In Treatment), accanto ai grandi nomi, il film ha impiegato anche attori e talent italiani, come, tra i tanti, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino (don Pietro Savastano di Gomorra) e il rapper Clemente Maccaro, in arte Clementino.

La leggenda di Vox Machina stagione 2 (serie tv animata Original) - data di uscita 20 gennaio

Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, Vox Machina deve salvare il mondo ancora una volta, questa volta da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave. La Leggenda di Vox Machina è una produzione di Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video. La serie vede protagonisti i fondatori di Critical Role e gli interpreti originali Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham. I componenti di Critical Role hanno anche ruolo di executive producer, al fianco di Brandon Auman, Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina.

Sai tenere un segreto? (film 2021) - data di scadenza 19 gennaio

Emma Corrigan lavora come assistente marketing per un'importante azienda. Durante un viaggio, l'aereo sul quale stava viaggiando rischia di precipitare e, senza rendersene conto, Emma inizia a raccontare tutti i suoi segreti (anche quelli più intimi) all'uomo che le è seduto accanto. Con Alexandra Daddario.

7 uomini a mollo (film 2019) - data di scadenza 19 gennaio

Bertrand, un quarantenne in crisi, decide di entrare a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato. Per ciascuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme si sentiranno sempre più forti fino a volere intraprendere un traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali di nuoto sincronizzato maschile!

Unico Testimone (film 2001) - data di scadenza 21 gennaio

Quando Frank e Susan divorziano, il figlio Danny diventa ribelle e bugiardo. La situazione peggiora quando Susan trova un nuovo compagno, un filantropo benestante da poco giunto in città, e decide di sposarlo. Con John Travolta.

