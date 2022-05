Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Settimana caldissima, questa, su Prime Video, e non per il meteo. Sulla piattaforma streaming di casa Amazon arrivano infatti gli ultimi 5 episodi della prima stagione di Bang Bang Baby e - restando in tema serie tv - il nuovissimo e misterioso Night Sky, con Sissy Spacek e J.K. Simmons.

Se invece cercate un film, tra i più visti di maggio c'è la commedia Mollo tutto e apro un chiringuito con il Milanese Imbruttito e il decisamente più impegnativo film storico L'ufficiale e la spia, in scadenza nei prossimi giorni. A voi la scelta!

Bang Bang Baby seconda parte (serie Original) - data uscita 19 maggio

Numero episodi: 5

Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, e racconta la storia di Alice, un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

Night Sky - Notte Stellata (serie Original) - data uscita 20 maggio

Attraversando lo spazio e il tempo, Notte stellata (Night Sky) segue la storia di Irene (Sissy Spacek) e Franklin York (J. K. Simmons), una coppia che, anni prima, ha scoperto una stanza interrata nel loro giardino che conduce inspiegabilmente ad uno strano e abbandonato pianeta. Da allora i due fanno di tutto per custodire questo segreto, ma quando un enigmatico ragazzo (Chai Hansen) entra a far parte della loro vita, la loro tranquilla esistenza sarà destabilizzata… e la misteriosa stanza che pensavano di conoscere tanto bene diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare.

Mollo tutto e apro un chiringuito (film 2021) - uscita 9 maggio

Germano Lanzoni è il Signor Imbruttito, dirigente di una nota multinazionale milanese. Tutto procede come da progetto, fino a quando nella sua vita irrompe tale Brusini. Quest'eccentrico imprenditore, a capo di un super impero economico, manda a monte quello che per l'Imbruttito sarebbe stato l'affare della vita. L'uomo cade in una profonda depressione dalla quale non riesce a risollevarsi.

L'ufficiale e la spia (film 2019) - scadenza 20 maggio

Il 5 gennaio 1895, il Capitano Alfred Dreyfus viene degradato e condannato all’ergastolo all’Isola del Diavolo con l’accusa di spionaggio per conto della Germania. Fra i testimoni di questa umiliazione c’è Georges Picquart, ma quando lui scopre che tipo di segreti stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene trascinato in una spirale di inganni e corruzione.

