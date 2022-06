Tre film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

In un week end bollente come questo, si sa, è meglio "non uscire nelle ore più calde e bere tanti liquidi". Per questo, il nostro consiglio è di piazzarsi con una bibita davanti a Prime Video.

E se volete un suggerimento per decidere cosa vedere, noi ve ne diamo quattro. Per quanto riguarda i film, in uscita c'è il thriller di The Contractor, mentre in scadenza ci sono A un metro da te e Wildlife. Passando alle serie tv, oggi sbarca sulla piattaforma streaming di Amazon la nuova L'estate nei tuoi occhi. A voi la scelta e buon week end.

The Contractor (film Original) - data uscita 15 giugno

Chris Pine è il protagonista di questo thriller d'azione nelle vesti del Sergente delle Forze Speciali James Harper, che viene congedato contro la sua volontà e a cui viene negata la pensione. Indebitato, senza opzioni e cercando di sostentare la propria famiglia, Harper si arruola con una forza militare privata clandestina. Quando la prima missione va storta, si trova perseguitato e in fuga, avviluppato in una cospirazione pericolosa, cercando di sopravvivere abbastanza da tornare a casa e scoprire il movente di coloro che lo hanno tradito. Nel cast del film anche Kiefer Sutherland, Ben Foster, Gillian Jacobs e Eddie Marsan.

Link Prime Video

L'estate nei tuoi occhi - The summer I turned pretty (serie Original) - uscita 17 giugno

L'estate nei tuoi occhi è un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un'estate perfetta.

A un metro da te (film 2019) - scadenza 20 giugno

Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell'ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia però li costringe a stare sempre a due metri di distanza per non rischiare di trasmettersi batteri che potrebbero compromettere le cure. Una storia sul potere dell'amore che lotta contro il tempo e lo spazio.

Link Prime Video

Wildlife (film 2019) - scadenza 20 giugno

Il film racconta del rapporto tra un marito e una moglie visto dagli occhi del figlio, un rapporto che si sgretola quando dopo aver perso il lavoro lui decide di proporsi come volontario per spegnere gli incendi che stanno devastando il Montana. Lei cambia, cerca di rifarsi una vita e trovare un sostegno, ma nulla tornerà come prima. Con Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan, Bill Camp.

Link Prime Video