Sette film e una serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Cercate consigli e suggerimenti per scegliere che cosa vedere su Prime Video in questi giorni? Siete nel posto giusto.

In attesa dell'arrivo di Dinner Club (che noi abbiamo visto in anteprima), e mentre è uscita la penultima puntata di Nine Perfect Strangers, diamo uno sguardo ai titoli di film e serie tv da non perdere questo fine settimana.

Partiamo dall'unica nuova serie tv in uscita, Back to the Rafters, una serie commedia made in Australia. Per quanto riguarda i film, ce n'è uno che a breve uscirà dal catalogo e conviene non perdere, La piccola boss.

Quanto ai film appena arrivati, c'è ampia scelta: innanzitutto due nuovi Amazon Original, ovvero Everybody's talking about Jamie e Le Bal des Folles. E poi moltissime opere italiane: senza nulla togliere a grandi classici appena arrivati su Prime (da Puerto Escondido ad Amnesia, da Tutti gli uomini del deficiente a Camerieri), vi segnaliamo due film più recenti che magari non conoscete: Tutti per Uma e Se mi vuoi bene.

Infine, sono arrivati su Prime altri film di Lupin III: tra La leggenda dell'oro di Babilonia e La pietra della saggezza, noi vi consigliamo Il castello di Cagliostro, diretto da Miyazaki. Di seguito l'elenco dei titoli consigliati, con le trame e i link alla piattaforma di streaming.

Lupin III - Il castello di Cagliostro (anime 1979) - uscita 13 settembre

In questo film su Lupin III diretto da Miyazaki, Lupin e il fedele Jigen hanno rintracciato la fonte delle banconote false che stanno mettendo in ginocchio l'economia mondiale: il piccolo paese di Cagliostro, governato dall'omonimo conte. Tra le mura di pietra del suo castello, il conte tiene imprigionata la bella principessa Clarissa, che conosce la chiave per un tesoro di ricchezza inimmaginabile.

Tutti per Uma (film 2021) - uscita 15 settembre

Cosa succede in una famiglia composta da soli uomini, quando arriva in casa una donna a sconvolgerne i precari equilibri? Commedia con Laura Bilgeri, Pietro Sermonti, Lillo Petrolo.

Super 8 (film 2011) - uscita 15 settembre

Nell'estate del 1979, un gruppo di amici assiste ad un catastrofico incidente di un treno in Ohio. Ma il filmato che hanno accidentalmente registrato in Super 8 rivelerà una verità inaspettata. Regia di J. J. Abrams.

Back to the rafters (serie tv Amazon 2021) - uscita 17 settembre

Genere: commedia.

A sei anni da Packed to the Rafters la famiglia protagonista della popolare serie australiana torna per un'ultima stagione in Back to the Rafters. Dave e Julie hanno creato una nuova vita in campagna con la figlia più giovane Ruby, e mentre tutti si riuniscono a Sydney per il loro 35esimo anniversario, la storia si ripete e le circostanze li costringono ancora una volta a stiparsi nella casa con 2 camere da letto di Ben. Durante la visita diventa evidente che i figli più grandi dei Rafter stiano affrontando nuove sfide e il nonno Ted fa fatica a trovare il suo posto. La gioia di Julie viene messa in discussione e deve conciliare le sue responsabilità nei confronti della famiglia. Dave sta vivendo la vita dei sogni con un buon lavoro e un nuovo amico, il suo collega più giovane, Paddo, con cui condivide l'amore per le corse di motocross. E non è disposto a rinunciare a tutto questo per tornare in città come vorrebbe Julie. Cosa significherà questo per la mamma e il papà più amati d'Australia? Che siano stipati sotto lo stesso tetto, o sparsi in diverse città, paesi o campagne, la stessa onestà, amore e risate li uniscono tutti e, anche se la vita è andata avanti, la famiglia è sempre lì.

Everybody's talking about Jamie (film Amazon 2021) - data di uscita 17 settembre

Genere: musical

Ispirato a vicende reali, Everybody's Talking About Jamie ha per protagonista Jamie New (Harwood), un adolescente di Sheffield, che sogna una vita sul palcoscenico. Mentre i suoi compagni di classe pianificano il loro futuro una volta terminata la scuola, Jamie immagina di rivelare la sua ambizione di diventare una drag queen, splendida e fiera. La sua migliore amica Pritti (Patel) e la madre amorevole (Lancashire) lo sostengono al massimo, mentre la leggendaria drag queen della città, Miss Loco Chanelle (Grandt), lo guida verso la sua prima performance sul palco. Ma Jamie deve anche fare i conti con un padre (Ineson) che non lo appoggia, una tutor svogliata (Horgan) e alcuni compagni di scuola ignoranti che provano a rovinare i suoi strabilianti piani. Attraverso i loro numeri musicali travolgenti e colorati, Jamie e la sua comunità si inspirano reciprocamente per vincere i pregiudizi, diventare più aperti verso gli altri e uscire dal buio per guadagnarsi un posto sotto i riflettori.

Le bal des Folles (film Amazon 2021) - data di uscita 17 settembre.

Genere: thriller

L'attrice, regista e sceneggiatrice Mélanie Laurent (Inglorious Basterds, Respire, La Rafle, Je vais bien, ne t'en fais pas) dirige e interpreta il film scritto con Christophe Deslandes.

Le Bal des Folles racconta la storia di Eugénie, una donna giovane, radiosa e piena di vita, che vive alla fine del XIX secolo. Da giovane Eugénie scopre di avere un potere speciale: può sentire i morti. Dopo che la sua famiglia scopre il suo segreto, viene portata all'ospedale La Pitié Salpétrière senza alcuna possibilità di sottrarsi al suo destino. L'ospedale è una clinica neurologica parigina diretta dal famoso professore e pioniere della neurologia Dr. Charcot, a cui vengono affidate donne con diagnosi di isteria, “pazzia”, egomania, epilessia e altri tipi di disturbi fisici o mentali. Il destino di Eugénie si lega a quello di Geneviève, un'infermiera dell'ospedale dalla vita monotona. Il loro incontro cambierà il destino di entrambe, mentre si preparano per l'annuale “Bal des folles” organizzato all'ospedale dal Dr. Charcot.

Se mi vuoi bene (film 2019) - uscita 18 settembre

Se mi vuoi bene, il film diretto da Fausto Brizzi, segue la storia di Diego (Claudio Bisio), avvocato di successo con un gran talento nello scatenare accidentalmente catastrofi. Con Sergio Rubini, Claudio Bisio, Gianmarco Tognazzi.

La piccola boss (film 2019) - scadenza 23 settembre

Regina Hall de Il viaggio delle ragazze e Marsai Martin di Black-ish interpretano entrambe Jordan Sanders: la Hall nella versione di Jordan da adulta nei panni di una spietata donna in carriera, mentre la Martin è la sua versione da tredicenne, che si risveglia nell'attico del suo 'io' adulto poco prima di un'importante svolta lavorativa.

