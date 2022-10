Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Siamo tutti orfani del finale di Gli Anelli del Potere, e sappiamo bene che la prossima stagione non arriverà prima di molti molti mesi, ma se state cercando qualcos'atrl da guardare in streaming su Prime Video, potete stare tranquilli: il catalogo ha diversi titoli interessanti in uscita.

Iniziamo da due serie tv: oggi esce la francese Miskina, ma noi puntiamo molto su Peripheral, e torneremo a suggerirvelo. Tra i film, come novità c'è l'interessante Argentina 1985, e poi due titoli in scadenza: una commedia con Lillo e un film decisamente più impegnativo dal titolo I cani randagi del colonnello. Buona scelta!

Miskina (serie tv Original) - data di uscita 17 ottobre

Miskina è la nuova serie comedy Original francese ed ha protagonista Fara, una donna di 30 anni. Senza appartamento, senza lavoro, senza un ragazzo, ma con una forte miopia. Quando sua nonna, sua madre e sua sorella le stanno costantemente alle costole, arriva il momento per lei di svegliarsi e di fare delle scelte: tra il suo migliore amico, che forse è proprio l’uomo della sua vita, o un nuovo ragazzo, un po’ pazzo, che si innamora di lei; tra proteggere sua madre ancora legata al passato e ricucire il rapporto con suo padre; tra nascondere costantemente il suo viso e affrontare finalmente la verità. Quando la vita continua a prenderti a schiaffi, devi imparare a difenderti da sola e smettere di essere una “miskina”. Nel cast Melha Bedia, Shirine Boutella, Hakim Jemili, Victor Belmondo, Xavier Lacaille e Alka Balbir. Creata e scritta da Melha Bedia, Yoann Gromb e Xavier Lacaille (Validé), Miskina è diretta da Melha Bedia e Anthony Marciano. La serie in otto episodi è diretta da Margaux Marciano e Nicolas Duval Adassovsky per Quad (Forte, Intouchables).

INVERSO - The Peripheral (serie tv Original) - data di uscita 21 ottobre

Modalità di uscita: un episodio a settimana

INVERSO - The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta. INVERSO - The Peripheral, tratto dal romanzo dal grande autore William Gibson, offre uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell’umanità e su ciò che verrà.

Argentina, 1985 (film Original) - data di uscita 21 ottobre

Presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, reduce dalla vittoria dell Audience Award al 70esimo Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián, acclamato dalla critica e in corsa per rappresentare l'Argentina ai prossimi Academy Awards nella categoria Miglior Film Straniero, Argentina, 1985 è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale che in una battaglia alla Davide contro Golia, sotto costante minaccia, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre contro ogni aspettativa e in una corsa contro il tempo per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

Il film è diretto da Santiago Mitre con sceneggiatura di Santiago Mitre, Mariano Llinás, è prodotta da Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi-Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín, Victoria Alonso. Nel cast Ricardo Darín (The Secret in Their Eyes, Wild Tales), Peter Lanzani. Durata 140 minuti.

I cani randagi del colonnello (film 2021) - data di scadenza 21 ottobre

Per oltre 40 anni Ashur Shamis è stato un membro dei Fratelli Musulmani libici e il nemico numero uno del colonnello Gheddafi in esilio con una taglia di 1 milione di dollari sulla sua testa. Il suo sogno di una Libia "libera" gli è quasi costato la vita e la sua famiglia.

Link Prime Video

Il Mostro Della Cripta (film 2021) - data di scadenza 24 ottobre

Un adolescente secchione che sfoglia un fumetto vede paralleli tra la storia e gli orrori della vita reale nel villaggio in cui vive. Lui e alcuni amici cercano di indagare.

Link Prime Video