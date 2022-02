Un film e due serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Lo diciamo subito: non è ancora il momento di LOL 2, per quello bisogna aspettare il 24 febbraio. Ma se state cercando le ultime novità di Prime Video, o i titoli prossimi alla cancellazione dal catalogo, ecco i nostri consigli per questo week end.

Sì, San Valentino è passato, ma potete ancora recuperare il film Ti odio, anzi no ti amo!, se avete voglia di una commedia romantica. Se invece avevate intenzione di guardare una serie tv, ce n'è una nuova - la penultima stagione di The Marvelous Mrs Maisel - e una in scadenza - Falling Water.

Buona visione e buon week end!

Ti odio, anzi no ti amo! (film Exclusive) - data di uscita 14 febbraio

Basato sull'omonimo romanzo best-seller di Sally Thorne, Ti odio, anzi no, ti amo! racconta la storia di un'ambiziosa brava ragazza di nome Lucy Hutton (Lucy Hale), ai ferri corti con la fredda ed efficente nemesi sul posto di lavoro Joshua Templeton (Austin Stowell), entrambi in corsa per ottenere una grande promozione presso la casa editrice Bexley & Gamin. Intrappolati in un ufficio condiviso, Lucy dà il via a una spietata competizione contro Josh, una rivalità che diventerà sempre più complicata anche a causa dell'attrazione che lei prova per lui dopo che un'innocente corsa in ascensore si trasforma in qualcosa di totalmente inadatto all'ambiente lavorativo. Ma è amore o solo un'altra battaglia nella loro guerra all'ottenimento del posto di lavoro tanto ambito?

The Marvelous Mrs. Maisel stagione 4 (serie Amazon Original) - uscita 18 febbraio

È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Con Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e Luke Kirby.

Falling Water (serie tv 2016, 2 stagioni) - scadenza 25 febbraio

Falling Water è la storia di tre persone che non si conoscono, che lentamente realizzano di sognare parti separate di un unico "sogno comune". Più vanno avanti, più si rendono conto che ciò che vedono nel loro sogno potrebbe contenere la chiave del destino del mondo.

