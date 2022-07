Tre film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In attesa della nuova grande uscita di fine luglio, ovvero l'attesissima serie tv Paper Girls, anche questa settimana non mancano le novità nel catalogo di Prime Video, né purtroppo i titoli che sono vicini alla scadenza.

Partiamo dalle novità: oggi esce la quinta stagione di Naruto, e gli amanti degli anime saranno particolarmente felici, mentre venerdì arrivano in streaming il film Spencer, su un momento della vita di Lady D., e il nuovo film Amazon Original Tutto è possibile, su una ragazza trans.

Per quanto riguarda invece i contenuti prossimi alla cancellazione dalla piattaforma streaming di Amazon, vi segnaliamo in particolare un film: The Gift, con un cast composto da star del calibro di Cate Blanchett, Katie Holmes e Keanu Reeves.

Naruto (serie anime, stagione 5) - data di uscita 18 luglio

Naruto si impegna con tutto sé stesso in tante missioni, per potersi migliorare sempre più. Si mette sempre in prima linea alle richieste di Tsunade e si unisce a qualsiasi gruppo che abbia bisogno di supporto.

Link su Prime Video

Spencer (film 2021) - data di uscita 22 luglio

Il matrimonio della Principessa Diana (Kristen Stewart) con il Principe Carlo (Jack Farthing) si è raffreddato da tempo. Nonostante le voci di relazioni extraconiugali e di divorzio abbondino, viene ordinata una tregua di Natale al Queen's Sandringham Estate. Ma quest'anno, le cose saranno profondamente diverse.

Link su Prime Video

Tutto è possibile (film Amazon Original) - data uscita 22 luglio

Tutto è possibile è una deliziosa storia di formazione sulla Gen Z che segue Kelsa, una liceale trans sicura di sè, alle prese con l'ultimo anno di scuola. Il suo compagno di classe Khal si invaghisce di lei e trova il coraggio di chiederle di uscire nonostante la confusione che sa potrebbe crearsi. È una storia d'amore che racconta la gioia, la tenerezza e il dolore di un giovane amore.

Diretto da Billy Porter e scritto da Ximena García Lecuona. Nel cast si annoverano Eva Reign, Abubakr Ali e Renée Elise Goldsberry. Il film è prodotto da Christine Vachon, David Hinojosa, Andrew Lauren, D.J. Gugenheim. Executive Producer sono Ximena García Lecuona, Billy Porter e Allison Rose Carter. Le musiche sono di Leo Birenberg. Executive Music Producer sono Billy Porter e Justin Tranter.

The Gift - Il Dono (film 2001) - data di scadenza 21 luglio

Annie Wilson, una giovane vedova in una rurale ed isolata cittadina della Georgia, mantiene i tre figli sfruttando i suoi poteri di chiaroveggenza. Proprio per il dono trasmessole dalla nonna, la polizia le chiede di collaborare nelle indagini di un misterioso omicidio. Regia di Sam Raimi, con Cate Blanchett, Katie Holmes, Keanu Reeves.

Link su Prime Video