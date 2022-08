Quattro film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Che voi siate ancora in vacanza o cher siate già rientrati nella vostra vita "normale", ecco il consueto appuntamento con i nostri consigli streaming del week end dedicati agli abbonati di Prime Video.

Tra le novità, torniamo a consigliarvi la serie tv di Ragazze Vincenti - A League of their own, reboot del mitico film anni '90.E sempre restando alle nuove uscite, vi segnaliamo due film molto diversi ma accomunati da una certa attenzione alle vite dei giovani, l'italiano Una femmina (che ci ricorda Bang Bang Baby) e l'americano First Love.

Infine, tra i contenuti in scadenza, abbiamo selezionato due film molto emozionanti: da una parte il biografico Conta su di me, dall'altro il toccante Gli scatti di mia madre. A voi la scelta e buon week end!

Ragazze Vincenti (serie Original) - uscita 12 agosto (tutti gli 8 episodi)

A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell’amato classico di Penny Marshall del 1992, e al tempo stesso introduce nuovi personaggi e il loro percorso straordinario, ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi. La serie è basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele.

Una femmina (film Exclusive 2022) - data uscita 17 agosto

Rosa è una ragazza ribelle che vive in una zona remota della Calabria con la nonna e lo zio. La morte prematura della madre quando lei era solo una bambina, getta un’ombra cupa sul suo presente.

First Love (film Exclusive 2022) - data uscita 19 agosto

Uno sguardo toccante al difficile passaggio all'età adulta di un giovane. Jim (Fiennes Tiffin), un liceale dell'ultimo anno, vive gli alti e bassi del suo primo amore con Ann (Park), mentre affrontano la loro partenza per il college. Allo stesso tempo, i genitori di Jim (Kruger e Donovan) stanno affrontando le ricadute familiari di una crisi finanziaria. Diretto da A.J. Edwards, il film vede la partecipazione di Diane Kruger, Hero Fiennes Tiffin, Sydney Parks e Jeffrey Donovan.

Conta su di me (film 2019) - scadenza 21 agosto

Da una toccante storia vera. La vita di Lenny, trentenne viziato e scavezzacollo, si incrocia con quella di David, a cui resta poco da vivere: "fratelli, per sempre".

The Photograph - gli scatti di mia madre (film 2020) - scadenza 27 agosto

In seguito alla scoperta di un’inedita foto di famiglia, Mae Morton vuole delle risposte. Il viaggio nel passato della madre con cui ha rotto i rapporti porta a galla molti segreti e dà il via a una focosa, inattesa relazione con la stella nascente del giornalismo Michael Block.

