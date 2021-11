Due film e una serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Inutile prendersi troppi impegni questo week end, se siete abbonati ad Amazon Prime Video: da oggi infatti è finalmente uscita, con i primi 3 episodi, La Ruota del Tempo, che ambisce a essere la serie tv che raccoglie l'eredità fantasy di Game of Thrones.

A proposito di fantasy: tra un episodio e l'altro, o quando avrete finito di vederli tutti e tre, vi consigliamo vivamente di guardare il film Sir Gawain e il Cavaliere Verde. I motivi li abbiamo scritti nella nostra recensione.

Infine, ultimo appello per Yesterday: il fantasy non c'entra, ma la fantrasia di Danny Boyle ha creato un mondo in cui nessuno, o quasi, si ricorda dei Beatles.

Buona visione e buon week end!

Sir Gawain e il Cavaliere Verde (film Amazon Original) - uscita 16 novembre

Genere: fantasy

Un'epica avventura fantasy basata sulla leggenda arturiana, Sir Gawain e il Cavaliere Verde racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), il nipote spericolato e testardo di Re Artù e della sua intrepida avventura per affrontare il mitico Cavaliere Verde, un gigante dalla pelle di smeraldo che mette alla prova gli uomini. Gawain combatte contro fantasmi, giganti, ladri e truffatori in quello che diventa un viaggio più profondo alla scoperta di sé, per dimostrare il suo valore agli occhi della sua famiglia e del suo Regno fino ad affrontare il più grande rivale. Dal visionario regista David Lowery arriva una versione fresca e audace di un racconto classico dei cavalieri della tavola rotonda. Nel cast Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan e Ralph Ineson.

La Ruota del Tempo (serie Amazon Original) - uscita 19 novembre

Genere: fantasy

La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, La Ruota del Tempo è stata adattata per la televisione dall’executive producer/showrunner Rafe Judkins. Larry Mondragon e Rick Selvage di iwot productions, Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer, con Briesewitz che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. La Ruota del Tempo è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.

Yesterday (film 2019) - scadenza 21 novembre

Jack Malik era un compositore in difficoltà come tanti... fino a ieri. Dopo un misterioso blackout, Jack scopre di essere l'unica persona al mondo a ricordare i Beatles! Regia di Danny Boyle, con Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran.

