Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Pasqua e Pasquetta sono alle spalle ed è ora di tornare alla vita quotidiana. Se cercate suggerimenti su cosa guardare in queste sere su Prime Video, siete nel posto giusto.

Iniziamo dalle serie tv: tra le novità della piattaforma streaming di Amazon è uscita da qualche giorno Condor, ispirato a I tre giorni del Condor; in scadenza a fine mese, invece, c'è Battlestar Galactica, quindi iniziamo ad avvertirvi.

Passiamo ai film: da lunedì 18 c'è l'ultima commedia di Vincenzo Salemme, dal titolo Con tutto il cuore, mentre venerdì 22 esce il thriller Sicario - Ultimo incarico. Buona visione!

Condor stagioni 1-2 (serie Exclusive) - data uscita 11 aprile

Joe Turner è sempre stato in conflitto con il suo lavoro nella CIA. Ma quando a causa di qualcosa che lui ha scoperto vengono uccisi tutti i suoi colleghi, lasciando Joe come unico sopravvissuto e costringendolo a fuggire, le riserve che ha sempre nutrito si trasformano in veri e propri dilemmi morali. Sotto la pressione della vita o della morte, Joe sarà costretto a ridefinire chi è e di cosa è capace, in modo da scoprire chi c'è dietro questa enorme cospirazione per fermarlo in tempo prima che raggiunga l'obiettivo che minaccia la vita di milioni di persone. Basato sul romanzo "Six Days of the Condor" di James Grady e sulla sceneggiatura di Three Days of the Condor di Lorenzo Semple Jr. e David Rayfie, la serie è composta da due stagioni di 10 episodi della durata di un’ora ciascuno.

Creata da Jason Smilovec e Todd Katzberg il cast della serie include Max Irons, William Hurt, Leem Lubany, Angel Bonanni, Kristen Hager, Mira Sorvino, Bob Balaban, Brendan Fraser.

Link Prime Video

Con tutto il cuore (film Exclusive 2021) - uscita 18 aprile

Ottavio Camaldoli, un uomo molto onesto e gentile, spesso passa agli occhi degli altri per troppo ingenuo. Ottavio ogni giorno è costretto a subire piccoli soprusi da parte di colleghi, alunni e addirittura familiari. Questa sua condizione di fesso, però, viene meno quando l'uomo subisce un trapianto di cuore. L'organo che gli viene sostituito apparteneva a un criminale, noto come ‘O Barbiere. Regia di Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio.

Link Prime Video

Sicario - Ultimo incarico (film Exclusive 2022) - uscita 22 aprile

Uno sconosciuto solitario, sicuro di sè, dai nervi d'acciaio, deve rintracciare e uccidere un sicario ribelle per ripagare un debito in sospeso. Ma l'unica informazione che gli è stata data è l'ora e il luogo in cui trovare la sua preda: le 17:00 in una tavola calda in una città squallida. Nessun nome, nessuna descrizione, niente. Quando l'assassino arriva ci sono diversi possibili bersagli, incluso lo sceriffo della contea. Mettendo in pericolo la sua vita, l'assassino si imbarca in una caccia all'uomo per trovare il sicario e portare a termine la sua missione. Ma il pericolo aumenta quando gli incontri erotici con una donna del posto minacciano di distoglierlo dal suo compito. Diretto da Nick Stagliano, il film ha per protagonisti Anson Mount, Abbie Cornish e Anthony Hopkins.

Battlestar Galactica stagioni 1-4 (serie tv) - scadenza 30 aprile

Serie tv tra le più amate, Battlestar Galactica è un'avventura classica che segue le vicende di una flotta improvvisata e precaria, composta dagli unici sopravvissuti umani di un terribile attacco nucleare assestato dai robot cyloni. Senza alcuna prospettiva di vittoria contro un nemico letale, gli umani sono costretti a scappare scortati dall'unica astronave da guerra rimasta, la vecchia Battl...

Link Prime Video