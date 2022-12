Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Ci siamo, siamo ufficialmente entrati nella settimana che precede le feste di Natale. Se state cercando consigli su cosa guardare in questi giorni su Prime Video siete quindi nel posto giusto.

Iniziamo dalle ultime novità: questa settimana escono due serie, ovvero lo speciale natalizio di LOL e la terza stagione di Jack Ryan, ma anche un film come Lion, con Nicole Kidman. Tra i titoli in scadenza, invece, abbiamo selezionato per voi due film, o meglio due commedie: l'italiano Beata ignoranza e l'americano Il padrone di casa. Buone scelte e buona settimana.

LOL Xmas Special (show comico Amazon Original) - data di uscita 19 dicembre

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta, per una puntata unica, sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. Fedez torna nel suo ruolo di host e giudice, osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi(per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo nel teatro addobbato a festa. Per l’edizione natalizia valgono, quindi, le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore: il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi riuscirà a non ridere fino alla fine. LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Jack Ryan di Tom Clancy stagione 3 (serie tv Amazon Original) - data di uscita 21 dicembre

La terza stagione della serie thriller d’azione vede Jack Ryan in fuga, in una corsa contro il tempo. Jack è ingiustamente implicato in una grande cospirazione e all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo messo da parte. Ora, ricercato sia dalla CIA sia da un'organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, Jack è costretto alla clandestinità, attraversando l'Europa, cercando di sopravvivere e impedire un conflitto globale di massa. Oltre a Krasinski, per la terza stagione torneranno anche Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nel ruolo di Mike November, si uniscono inoltre al cast le nuove star della serie Nina Hoss nel ruolo di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright.

Lion - La strada verso casa (film 2017) - data di uscita 22 dicembre

Nicole Kidman in un film toccante basato su una storia vera. India, anni '80: il viaggio di Saroo alla ricerca delle sue radici lontane. Con Dev Patel.

Beata ignoranza (film 2017) - scadenza 22 dicembre

Filippo (Alessandro Gassmann) e Ernesto (Marco Giallini) insegnano al liceo e sono molto diversi. Filippo ama la tecnologia e usa con entusiasmo i social network. Ernesto è tradizionalista e odia i computer. Ma un semplice esperimento li costringerà a trovare il giusto equilibrio nella delicata e controversa epoca digitale: Filippo dovrà uscire dalla rete ed Ernesto dovrà entrarci.

Link Prime Video

Il Padrone di Casa (film 1991) - scadenza 22 dicembre

Il proprietario di un edificio di New York è così negligente con la manutenzione delle abitazioni che affitta che viene condannato dal giudice a vivere tra i suoi inquilini per 120 giorni.

Link Prime Video