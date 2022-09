Tre film e una (non quella) serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Dopo settimane di "controprogrammazione" scarsa o proprio inesistente, questa settimana oltre a Gli Anelli del Potere c'è un'altra nuova serie tv in uscita su Prime Video, ed è l'italiana Prisma, su cui c'è grandissima curiosità (almeno da parte nostra).

Se invece volete qualche consiglio su uno o più film da vedere, ve ne suggeriamo uno in arrivo e due "in partenza": il primo è Doppio Inganno, con Hilary Swank, mentre quelli in scadenza sono Elvis & Nixon (con Kevin Spacey) e Mai raramente a volte sempre. A voi la scelta e buone visioni!

Doppio Inganno (film 2021) - data di uscita 17 settembre

Dopo l'avventura di una notte, Derrick, un procuratore sportivo di successo, vede la sua vita perfetta sgretolarsi lentamente quando scopre che la donna sexy e misteriosa per cui ha messo tutto a rischio, è una detective determinata che lo incastra per il caso su cui sta indagando. Con Hilary Swank.

Prisma (serie Amazon Original italiana) - data di uscita 21 settembre

Prisma è la nuova serie Original italiana di Ludovico Bessegato, e scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Amazon Studios. È una serie di formazione, in 8 episodi, che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

Elvis & Nixon (film 2016) - scadenza 21 settembre

In una mattina di dicembre del 1970, il Re del Rock 'n' Roll Elvis Presley si reca alla Casa Bianca chiedendo di parlare con l'uomo più potente del mondo, il presidente Richard Nixon. Nasce così l'incontro straordinario tra due leggende, destinato ad entrare per sempre nella storia... Con Michael Shannon, Kevin Spacey.

Mai raramente a volte sempre (film 2020) - scadenza 25 settembre

Scritto e diretto da Eliza Hittman, il film è un ritratto intimo di due ragazze adolescenti della Pennsylvania. Per una gravidanza indesiderata e la mancanza di strutture di supporto adeguate nella loro cittadina, Autumn (Sidney Flanigan) e sua cugina Skylar (Talia Ryder) partono per New York in un intenso viaggio di amicizia, coraggio e compassione.

