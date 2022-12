Trefilm e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Primo week end di dicembre e si sente già aria di Natale su Prime Video. Tra le novità in uscita in questi giorni ci sono due film per le feste, l'italiano Improvvisamente Natale e l'inglese Your Christmas or mine?, ma in uscita sul catalogo di Amazon Prime ci sono anche le prime 4 stagioni di Young Sheldon e le sette stagioni di Arrow. Infine, tra i titoli in scadenza, vi segnaliamo il romantico Intreccio di destini. Buone visioni e buon week end!

Improvvisamente Natale (film Exclusive) - data di uscita 1 dicembre

Un family comedy con Diego Abatantuono. Il film racconta la storia di Chiara, 8 anni, che ogni anno non vede l’ora sia Natale per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso albergo d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta e Giacomo, hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente della settimana di Ferragosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando.

Young Sheldon (serie tv, stagioni 1-4) - data di uscita 1 dicembre

Per Sheldon Cooper, un bambino di nove anni, crescere nel Texas orientale non è facile. Essere un genio della matematica e della scienza non gli è sempre utile in un luogo dove spopolano religione e football. Mentre Sheldon affronta il mondo con sensibilità, intelligenza e un pizzico di ingenuità, la sua famiglia più che normale deve affrontare lui.

Arrow (serie tv, stagioni 1-7) - data di uscita 1 dicembre

Dopo essere rimasto bloccato per cinque anni su un'isola sperduta, Oliver Queen torna a casa con una misteriosa missione e abilità nuove e letali da usare contro la criminalità.

Your Christmas Or Mine? (film Original) - data di uscita 2 dicembre

Your Christmas Or Mine? segue le vicende di James (Asa Butterfield, Sex Education) e Hayley (Cora Kirk, Newcomer) che finiscono per vivere l'uno il Natale nella famiglia dell'altra e viceversa. Dopo essersi salutati in una stazione ferroviaria di Londra, entrambi prendono la stessa folle decisione di cambiare treno e sorprendersi a vicenda. Completamente ignari di essersi scambiati i Natali, Hayley si ritrova in una enorme villa in un piccolo villaggio nella campagna di Gloucester dove il Natale non esiste, mentre James si dirige a nord in una piccola casa bifamiliare nel Macclesfield ed entra nel caldo e caotico pandemonio che solo una grande famiglia può generare nel periodo natalizio. Quando l'intero Paese è ricoperto dalla più grande nevicata mai registrata, i nostri sfortunati amanti si ritrovano intrappolati nel periodo più maniacale dell'anno. Le tradizioni natalizie vengono capovolte, i segreti vengono rivelati e le verità familiari raccontate con conseguenze esilaranti. La coppia si renderà conto che sono tante le cose che non sanno l'uno dell'altra.

Intreccio Di Destini (film 2021) - data di scadenza 7 dicembre

Quando la matricola Chris (Jacob Elordi) incontra la studentessa dell’ultimo anno Sam (Tiera Skovbye), si innamorano subito e progettano la loro futura vita insieme. Nel frattempo, l’imprenditore Jorge (Adan Canto) conosce l’assistente di volo Leslie, (Rasha Mitchell), e inizia tra loro una storia d’amore. Mentre la felicità di Chris e Sam cresce, Jorge lotta contro una malattia terribile.

