Quattro film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Inizio di mese subito intenso su Prime Video: nella prima settimana di maggio escono uno show comico con Katia Follesa e il suo compagno Angelo Pisani, la nuova stagione di The Wilds e lo spinoff di Bosch.

E questo solo per quanto riguarda le novità in esclusiva su Prime. Per il resto vi invitiamo a dare un'occhiatra ai titoli in scadenza nei prossimi giorni, e magari di iniziare a vedere cosa ci aspetta a maggio 2022 tra film e serie tv.

Finché social non ci separi (show comico Exclusive) - data di uscita 2 maggio

Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice.

Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene subito mostrata al pubblico che non solo assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti, ma sarà anche chiamato a dire la propria attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Un percorso comico a tappe nella convivenza tra l’uomo e la donna per sottolineare che la bellezza sta appunto nella diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la fanno da padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature.

The Wilds stagione 2 (serie Original) - data uscita 6 maggio

La seconda stagione di The?Wilds ?prosegue la narrazione delle tormentate disavventure di un gruppo di ragazze adolescenti bloccate su un’isola deserta, dove non sono finite per caso - sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale. La nuova stagione aumenta di pathos svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate, c’è un nuovo gruppo di soggetti, un’isola di soli ragazzi, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” di questo esperimento.

Bosch: Legacy (serie Original) - data uscita 6 maggio

Dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, Harry Bosch diventa un investigatore privato e si ritrova a lavorare con Money Chandler, nemico di una volta e avvocato di prim'ordine. La loro storia profonda e sfaccettata dà forma alla narrazione mentre lavorano insieme per ciò su cui possono andare d'accordo: fare giustizia. Nel frattempo, la figlia di Bosch, Maddie, si sta avventurando nel mondo della polizia di Los Angeles come una nuova recluta alle prese con il suo essere una poliziotta di “discendenza” in un momento in cui la polizia è più che mai sotto la lente d’ingrandimento. Nel cast Titus Welliver, Mimi Rogers, Madison Lintz, Stephen A. Chang e Denise G. Sanchez.

Send It! - Outer banks extreme (film 2021) - data uscita 2 maggio

Un giovane kiter cambia vita lasciando le sue radici texane per competere nel più prestigioso campionato di kiteboarding al mondo. Lungo la strada, conoscerà una ragazza che gli sconvolgerà l'esistenza.

La vendetta di Luna (film 2018) - scadenza 7 maggio

Scampata al massacro della sua famiglia, Luna scopre che in realtà suo padre era una spia russa. Cercherà risposte e vendetta. Con Lisa Vicari

Link Prime Video

Momentum (film 2015) - scadenza 7 maggio

Alex, una ladra, viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Ma il vero bottino non sono le pietre preziose, bensi' una chiavetta usb nascosta tra esse. Da quel momento la ragazza è in pericolo di vita: un assassino vuole ucciderla e lei deve scoprire i segreti che l'hanno resa un bersaglio. Con Morgan Freeman.

Link Prime Video

Hunter's Prayer - In fuga (film 2017) - scadenza 7 maggio

Action-thriller con Sam Worthington. Lucas, un killer solitario tormentato dagli incubi del passato, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella ma al momento di sparare esita perché la ragazza gli ricorda la figlia. Tra il killer in cerca di redenzione e la giovane ragazzina nasce un legame di alleanza contro il crimine, quello cattivo.

Link Prime Video