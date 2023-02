Due film e quattro serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Ancora una settimana intensa su Prime Video. Se state cercando consigli per decidere cosa vedere sulla piattaforma streaming di Amazon, infatti, sappiate che il catalogo di Prime è in fermento.

Mentre sono appena uscite le prime parti delle stagioni 2 di Carnival Row e Dinner Club, questa settimana arrivano due docuserie, una su Marc Marquez e una su Elodie.

Tra i contenuti in scadenza, invece, vi segnaliamo due serie come Taken e la mitica ER, e due film, ovvero il bellissimo Before Midnight e il thriller Shattered.

Marc Marquez: All IN! (docuserie Exclusive) - data di uscita 20 febbraio

La nuova docuserie racconta la straordinaria storia dell’8 volte campione del mondo di MotoGP, Marc Márquez. Dopo essere stato impossibilitato a competere al più alto livello per due anni a causa di un infortunio, Marc inizia la stagione 2022 con un unico obiettivo: tornare al livello a cui era prima e diventare il miglior motociclista di sempre. Per ottenere ciò Marc decide di lasciare la sua città di origine e la sua famiglia e iniziare una nuova avventura a Madrid più vicino al suo team di medici. Grazie a un accesso privilegiato, la docuserie mostra il lato più privato di Marc: i rischi di un’operazione e il lungo cammino per la guarigione, le sofferenze di un campione che non è più in grado di competere ai più alti livelli oltre al sostegno continuo di famigliari e amici, ma soprattutto la sua abilità di superare le avversità e gareggiare nuovamente per il podio. La docuserie è prodotta da Fast Brothers in collaborazione con Red Bull Media House, TBS e DORNA.

Sento ancora la vertigine (docuserie Exclusive) - data di uscita 20 febbraio

Il racconto della sfida di Elodie per trovare la canzone per Sanremo 2023. Dai successi discografici, al Pride di Roma, passando per la Mostra del Cinema di Venezia. Uno sguardo intimo nella vita dell’artista in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere abbastanza.

Before Midnight (film 2013) - data di scadenza 25 febbraio

A poco meno di vent'anni dal loro primo incontro, nel 1995 a Vienna, e a circa dieci dal secondo, nel 2014 a Parigi, ritroviamo Jesse e Celine in vacanza in Grecia con le loro due gemelle. Nel terzo capitolo della saga firmata da Linklater, la loro relazione è arrivata a una fase cruciale.

Taken (serie tv, stagione 1) - data di scadenza 26 febbraio

Clive Standen ("Vikings") interpreta Bryan Mills, una versione più giovane del personaggio iconico dei film della serie "Taken". Un ex Berretto Verde, Mills si ritrova coinvolto in una ricerca di vendetta dopo aver fallito nel proteggere una delle persone più care a lui.

Shattered - Gioco mortale (film 2008) - data di scadenza 27 febbraio

Neil e Abby Warner sono felici, innamorati e hanno una bambina stupenda, Sophie. Ma le loro esistenze stanno per essere sconvolte. Sophie viene rapita e appare presto evidente che il suo sequestratore non e affatto interessato ai soldi. Piuttosto sembra coltivare il perverso disegno di distruggere pezzo la vita dell'intera famiglia, sottoponendo i copia a prove sempre più spaventose.

ER: Medici in prima linea (serie tv, stagioni 1-15) - data di scadenza 28 febbraio

Iniziai a scrivere E.R. nel lontano 1974 a testimonianza delle mie esperienze di studente di medicina nel pronto soccorso di un ospedale. Buona visione! Michael Crichton, giugno 2003.

