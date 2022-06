Tre film e una serie tv da guardare su Prime Video questa settimana

Come ogni settimana, eccoci con i consigli streaming dedicati a chi cerca qualche novità su Prime Video, o a chi vuole vedere un film per troppo tempo in watch list e ora prossimo alla scadenza.

Partiamo per una volta dai titoli prossimi a essere cancellati dal catalogo di Amazon: e allora ultime possibilità di vedere Tutti per 1 - 1 per tutti, commedia di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, e l'ultimo film del maestro Terry Gilliam, L'uomo che uccise Don Chisciotte.

Passando alle novità, in questa settimana escono il film italiano La Cena Perfetta, con Salvatore "Genny" Esposito e Gianluca Fru, e una serie tv thriller dal titolo Chloe - Le maschere della verità. A voi la scelta, e buone visioni!

La Cena Perfetta (film 2022) - uscita 23 giugno

Carmine, un camorrista dal cuore buono, gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi, e si ritrova a collaborare con Consuelo, una chef alla ricerca della perfezione. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto. Con Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru.

Chloe - Le maschere della verità (serie Original) - uscita 24 giugno

Chloe segue Becky Green (Erin Doherty), che da tempo osserva Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) attraverso le sue perfette immagini sui social media. La vita incantata di Chloe, il marito adorante e la cerchia di amici di successo sono sempre a portata di clic, e Becky non può resistere a sbirciare in un mondo che contrasta così nettamente con il suo, dove si prende cura di sua madre, che ha un esordio precoce di demenza, nel loro piccolo appartamento al mare alla periferia di Bristol, in Inghilterra. Quando Chloe muore improvvisamente, Becky assume una nuova identità e si infiltra nelle vite invidiabili degli amici più cari di Chloe per scoprire cosa le è successo.

Attraverso il suo alter ego, Sasha, Becky diventa un'eroina potente e trasgressiva, un "qualcuno" popolare e ben connesso con vita e amori che sono molto più eccitanti e avvincenti del "nessuno" che è come Becky. Tuttavia, la finzione presto oscura e confonde la realtà e Becky rischia di perdersi completamente nel gioco a cui sta giocando.

Chloe è una serie in 6 episodi da 60 minuti ed è una coproduzione tra BBC One, Mam Tor Productions e Amazon Studios. La serie è stata creata, scritta e diretta da Alice Seabright, che ne è anche executive producer. Produttrice della serie è Joanna Crow (Giri/Haji) e la regista del secondo blocco è Amanda Boyle (Skins). Executive producer sono Tally Garner (Jonathan Strange & Mr Norrell) e Morven Reid (Pure) per Mam Tor Productions e Ben Irving per la BBC.

Tutti per 1 - 1 per tutti (film 2020) - scadenza 24 giugno

Anna, regina di Francia, affida una nuova missione per conto della Corona ad Athos, Portos e D'Artagnan, dopo che Aramis è venuto a mancare: dovranno accompagnare al confine con l'Olanda Enrichetta regina d'Inghilterra e sua figlia Ginevra, che nonostante la giovanissima età deve andare in sposa per creare un'alleanza fra monarchie. Regia di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Guido Caprino.

L'uomo che uccise Don Chisciotte (film 2019) - scadenza 26 giugno

Toby, cinico regista di spot pubblicitari, torna in Spagna nei luoghi in cui dieci anni prima, ancora pieno di passione e speranze, aveva girato un film ispirato al capolavoro di Miguel de Cervantes. Scoprirà che quel suo lavoro giovanile ha segnato per sempre la piccola comunità che aveva partecipato alle riprese, facendo rivivere a Toby fantastiche avventure, in bilico tra fantasia e realtà. Diretto da Terry Gilliam, interpretato da Adam Driver, Olga Kurylenko, Jonathan Pryce.

