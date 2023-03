Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Per Prime Video quella che inizia è una settimana "interlocutoria", nel senso che non ci sono molte nuove uscite e c'è tempo per recuperare quel che è rimasto indietro.

Se poi avete già finito Carnival Row, LOL 3, Sciame, La classe del 2007 e siete in pari con Daisy Jones & the Six, allora potete dedicarvi a una serie tv arrivata in catalogo lo scorso 17 marzo, Last Light, con Mattgew Fox, ovvero il mitico dottor Jack Shepard di Lost.

Passiamo ai film: tra le ultime uscite segnaliamo I love my dad, mentre venerdì arriva il nuovo film Original Perfect Addiction. Infine, tra i titoli in scadenza, un cult come Kick Ass e il gioiellino Il sole a mezzanotte. A voi la scelta!

Last light: il crollo (serie tv 2022, 1 stagione) - data di uscita 17 marzo

In questo thriller distopico, la vita di una famiglia cambia per sempre quando le riserve di petrolio vengono contaminate, facendo collassare la società davanti al disastro globale. Matthew Fox e Joanne Frogatt guidano un cast internazionale.

Link Prime Video

I love my dad (film 2022) - data di uscita 17 marzo

Chuck è un padre incorreggibile, allontanato dal travagliato figlio Franklin, al quale vorrebbe disperatamente di riconnettersi. Bloccato sui social media e preoccupato per la vita del figlio, Chuck assume i panni di una cameriera online e comincia a confrontarsi con Franklin. Ma le cose precipitano quando Franklin si innamora di questa ragazza immaginaria. Ispirato da una storia vera.

Link Prime Video

Perfect Addiction (film Original 2023) - data di uscita 24 marzo

L'allenatrice di arti marziali Sienna Lane (Kiana Madeira) pensa di aver finalmente dato un ordine nella sua vita: un bell'appartamento, il lavoro dei suoi sogni e Jax (Matthew Noszka), l'amore della sua vita. Jax e Sienna sembrano essere una coppia indistruttibile, divenendo sempre più uniti, mentre Sienna allena Jax per diventare campione assoluto nella categoria MMA underground in carica. Tutto sembra perfetto... fino a quando non lo è più e Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore. Di fronte al tradimento di chi dovrebbe esserle più vicino, Sienna decide di vendicarsi e intende colpire Jax nei suoi punti deboli. L'occasione perfetta si presenta con Kayden Williams (Ross Butler). Kayden è lunatico, pieno di risentimento e indisciplinato, ma senza dubbio un grande combattente. Kayden e Sienna si rendono presto conto che dovranno collaborare per raggiungere il loro obiettivo e sconfiggere Jax sul ring. Ma quando Sienna e Kayden si troveranno vicini ma fuori dal ring, il percorso diventerà più complicato.

Il trailer e le cose da sapere su Perfect Addiction

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun (film 2018) - data di scadenza 22 marzo

La diciassettenne Katie è costretta fin da piccola a vivere nel buio della sua abitazione a causa di una rara malattia che rende per lei letale anche la minima esposizione alla luce solare. Il destino, però, porterà sulla sua strada Charlie, quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l'amore in un modo del tutto speciale. Con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger.

Link Prime Video

Kick-Ass (film 2011) - data di scadenza 30 marzo

Fanatico di fumetti, il timido liceale Dave decide di diventare un super-eroe di nome Kick-Ass. Ben presto si rende conto che è un lavoraccio: si rischia di essere feriti e la vita da vigilante è davvero complicata. Un film potente, violento, colorato, pop, riuscito adattamento della graphic novel di culto firmata da Mark Millar. Con Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Nicolas Cage.

Link Prime Video