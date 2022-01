Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Cercate qualcosa di nuovo da vedere su Prime Video? Siete nel posto giusto, ecco il nostro consueto appuntamento con i contenuti appena usciti e i titoli in scadenza della piattaforma streaming di Amazon.

Tra le novità c'è l'imbarazzo della scelta: il documentario su Federica Pellegrini, la serie tv As we see it su un gruppo di ragazzi nello spettro dell'autismo, o un film thriller con Jamesa MacAvoy?

Se invece non l'avete già finita in tre giorni, ricordatevi di Monterossi, la prima serie italiana Amazon Original. Infine, tra i titoli che a breve saranno cancellati dal catalogo di Prime, vi consigliamo di iniziare a (ri)vedere le sette stagioni della mitica The Shield, che va in scadenza a fine mese. Buona visione e buon week end!



Federica Pellegrini Underwater (documentario Exclusive) - uscita 20 gennaio

Il film documentario Amazon Exclusive Federica Pellegrini UNDERWATER, prodotto da?Fremantle, documenta fedelmente la faticosa marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 e la tanto agognata finale nella sua gara, i 200 metri stile libero. Un obiettivo che si rivelerà ancora più difficile del previsto. Tra allenamenti massacranti, crisi fisiche e psicologiche, l’irrompere della pandemia nel corso della preparazione, riscatti e rivincite, la?Divina?si mette in gioco davanti alle telecamere come non aveva mai fatto prima.

Ma?Federica Pellegrini UNDERWATER?racconta anche una storia che parte da lontano, la storia di una ragazzina tenace e introversa, fortemente determinata, col sostegno dei genitori, a perseguire i suoi sogni sportivi fino a diventare la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e una delle più fenomenali nuotatrici a livello mondiale.?

Un racconto intimo in cui la campionessa italiana più seguita e celebrata di sempre decide di mostrare anche le proprie fragilità, aprendo le porte di una dimensione?segreta, sino ad ora tenuta gelosamente nascosta: il rapporto e l’amore con il coach Matteo Giunta; e poi, il legame indissolubile e profondo con i genitori, le gioie domestiche e i ricordi dolorosi, come la morte dell’allenatore che l’ha fatta entrare nella leggenda (Alberto Castagnetti) e la bulimia attraversata durante l’adolescenza.?

My son (film 2021) - uscita 21 gennaio

Edmond Murray (James MacAvoy) è un padre assente che un giorno viene convocato nel luogo dove è scomparso il figlio Ethan. Consola l'ex moglie e si unisce alla squadra di ricerca, ma la polizia decide di interrogarlo...

As we see it (serie tv Amazon Original) - uscita 21 gennaio

As We See It è una serie in otto episodi che segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki), e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell'autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita. Con l'aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini affrontano battute d'arresto e celebrano i trionfi durante il loro personalissimo viaggio verso l'indipendenza e l'accettazione. Alla serie partecipano Glassman, Rutecki, e Pien, che si identificano tutti e tre come individui nello spettro dell'autismo. Il cast della serie include anche Sosie Bacon nei panni dell'assistente Mandy, Chris Pang nei panni di Van, fratello di Violet, e Joe Mantegna nel ruolo di Lou, padre di Jack.

Showrunner, autore ed executive producer è Jason Katims (Friday Night Lights), vincitore di un Emmy, con Jeni Mulein, Danna Stern, Dana Idisis, Yuval Shafferman, e Udi Segal che come lui ricoprono il ruolo di executive producer. Jesse Peretz è il regista ed executive producer del primo episodio. Basato su un format israeliano creato da Idisis e Shafferman, As We See It è prodotta da True Jack Productions, Universal Television (una divisione della Universal Studio Group), dall'israeliana yes Studios, e Amazon Studios.

The Shield (serie tv, stagioni 1-7) - scadenza 31 gennaio

Una serie acclamata e popolare che infrange le convenzioni del genere poliziesco, ambientata nel mondo duro e moralmente ambiguo di un distretto di polizia di Los Angeles in cui il confine fra bene e male viene oltrepassato ogni giorno. Michael Chiklis ha conquistato un Emmy e un Golden Globe per la sua interpretazione del detective Vic Mackey, a capo della squadra d’assalto...

