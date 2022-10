Un film, due serie tv e uno show comico da guardare su Prime Video questo week end

Se ancora non vi siete rassegnati alla fine della prima stagione di Gli Anelli del Potere, e cercate con poca speranza consigli su cosa guardare su Prime Video questo fine settimana, abbiamo una buona notizia: ci sono novità interessanti e titoli in scadenza che vale la pena recuperare.

Tra i nuovi contenuti, vi segnaliamo in particolare l'ultimo show di Lillo & Greg e la serie tv Inverso - The Peripheral, detta anche "la nuova Westworld"; nuovo ingresso in catalogo anche per un classico come il film romantico L'amore non va in vacanza. Tra i titoli in scadenza, invece, vi suggeriamo la commedia italiana Moschettieri del Re e la "nuova" versione del 2002 dei sempre mitici Holly e Benji. Buone visioni e buon week end!

Lillo & Greg Comedy Show (show comico) - data di uscita 17 ottobre

Un nuovo sfavillante “varieta?” firmato Lillo e Greg che propone cavalli di battaglia della famosa coppia comica, tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico. Una miscela esplosiva ed esilarante, una sintesi perfetta, arguta, sottile, colta e scoppiettante come solo Lillo e Greg sanno fare.

Nel cast Pasquale Petrolo, Claudio Gregori, Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Attilio Di Giovanni, Lillo Circosta. Il comedy show è diretto da Cristiano D’Alisera e scitto da Pasquale Petrolo e Claudio Gregori. Lo show è tratto dallo spettacolo teatrale Gagman Upgrade scritto da Lillo e Greg prodotto da LSD diretto da Lillo & Greg e da Claudio Piccolotto. Set and Lighting designer Massimo Pascucci, montaggio Giuliano Abbate e musiche di Claudio Gregori, Attilio Di Giovanni. Una produzione Lucky Red, prodotta da Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti.

INVERSO - The Peripheral (serie tv Original) - data di uscita 21 ottobre

Modalità di uscita: un episodio a settimana

INVERSO - The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta. INVERSO - The Peripheral, tratto dal romanzo dal grande autore William Gibson, offre uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell’umanità e su ciò che verrà.

L'Amore non va in Vacanza (film 2007) - data di uscita 15 ottobre

Ti presentiamo Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz), due donne che non potrebbero essere più diverse – una vive in un accogliente cottage inglese, l’altra in una sontuosa villa ad Hollywood – hanno però un punto in comune, la sfortuna con gli uomini.

Moschettieri del Re (film 2018) - data di scadenza 26 ottobre

1650 (o suppergiù). Dopo trent'anni di onorata attività al servizio della casa reale i quattro moschettieri hanno abbandonato il moschetto e sono invecchiati: D'Artagnan fa il maialaro e ha il gomito dello spadaccino, più un ginocchio fesso; Athos si diletta con incontri erotici bisex ma ha un braccio arrugginito e un alluce valgo; Aramis fa l'abate in un monastero e non tocca più le armi. Con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo.

Holly & Benji Forever (serie anime 2002) - scadenza 27 ottobre

Holly, Benji e i loro compagni hanno affrontato tantissime partite, per prepararli ora alla loro sfida più importante: i primi Mondiali in Asia!

