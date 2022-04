Due film e una serie tv da vedere su Prime Video questo week end

In cerca di suggerimenti per decidere cosa vedere su Prime Video questo week end? Siete nel posto giusto. Iniziamo dai film: in uscita ci sono Sicario, con Anthony Hopkins, e Leoni, commedia italiana con protagonista Neri Marcorè.

Per quanto riguarda le serie tv, vi ricordiamo che oggi escono due nuovi episodi di Outer Range (qui la nostra recensione), ma anche che a fine mese, dopo Grey's Anatomy e Scandal, un'altra serie di culto sarà cancellata dal catalogo di Prime: stiamo parlando di Battlestar Galactica, e non perdetevi quest'ultima occasione. Buona visione e buon week end!

Sicario - Ultimo incarico (film Exclusive 2022) - uscita 22 aprile

Uno sconosciuto solitario, sicuro di sè, dai nervi d'acciaio, deve rintracciare e uccidere un sicario ribelle per ripagare un debito in sospeso. Ma l'unica informazione che gli è stata data è l'ora e il luogo in cui trovare la sua preda: le 17:00 in una tavola calda in una città squallida. Nessun nome, nessuna descrizione, niente. Quando l'assassino arriva ci sono diversi possibili bersagli, incluso lo sceriffo della contea. Mettendo in pericolo la sua vita, l'assassino si imbarca in una caccia all'uomo per trovare il sicario e portare a termine la sua missione. Ma il pericolo aumenta quando gli incontri erotici con una donna del posto minacciano di distoglierlo dal suo compito. Diretto da Nick Stagliano, il film ha per protagonisti Anson Mount, Abbie Cornish e Anthony Hopkins.

Leoni (film 2015) - data di uscita 20 aprile

La crisi è ormai assodata, anche in Veneto, dove si era abituati a veder le cose marciare in un unico modo, quello "giusto". Ma ora sopravvivere è difficile. Gualtiero Cecchin non ha mai avuto problemi di soldi: fino a poco tempo fa era un vero figlio di papà, arrogante e viziato... ma simpatico. Ora che i soldi sono finiti come farà a tornare ai vecchi fasti? Con Neri Marcorè, Piera Degli Esposti, Stefano Pesce.

Battlestar Galactica stagioni 1-4 (serie tv) - scadenza 30 aprile

Serie tv tra le più amate, Battlestar Galactica è un'avventura classica che segue le vicende di una flotta improvvisata e precaria, composta dagli unici sopravvissuti umani di un terribile attacco nucleare assestato dai robot cyloni. Senza alcuna prospettiva di vittoria contro un nemico letale, gli umani sono costretti a scappare scortati dall'unica astronave da guerra rimasta, la vecchia Battl...

