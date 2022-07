Quattro film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se cercate qualcosa di nuovo da vedere in streaming su Amazon Prime Video, forse dovreste cambiare i vostri piani e guardare invece qualcosa di vecchio, più o meno.

Oltre alla collezione completa di film di James Bond in scadenza ad agosto, infatti, tra i titoli prossimi alla cancellazione in questi giorni vi consigliamo una serie comedy come Dietland e due film: il "tarantiniano" Gunpowder Milkshake e il thriller L'uomo sul treno.

Se invece volete proprio guardare qualche novità, ci sono due film in uscita: l'amazon Original Tutto è possibile e il film acclamato dalla critica Spencer, ovviamente incentraro su Lady Diana. Buone visioni e buon week end!

Tutto è possibile (film Amazon Original) - data uscita 22 luglio

Tutto è possibile è una deliziosa storia di formazione sulla Gen Z che segue Kelsa, una liceale trans sicura di sè, alle prese con l'ultimo anno di scuola. Il suo compagno di classe Khal si invaghisce di lei e trova il coraggio di chiederle di uscire nonostante la confusione che sa potrebbe crearsi. È una storia d'amore che racconta la gioia, la tenerezza e il dolore di un giovane amore.

Spencer (film 2021) - data di uscita 22 luglio

Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo si è da tempo trasformato in una relazione fredda e distante. Nonostante le voci di tradimenti e di un divorzio siano già in circolazione, le feste natalizie alla tenuta reale sanciscono una tregua. E il tempo scorre fra cene, drink e battute di caccia. Diana conosce il gioco, ma quest’anno le cose andranno in modo completamente diverso.

The Commuter - L'Uomo sul Treno (film 2018) - scadenza 24 luglio

Michael è un ex agente che ogni giorno prende lo stesso treno. Un giorno viene avvicinato da una seducente psicologa che lo sfida a fare un gioco: deve scoprire quale passeggero sul treno è, a suo avviso, “fuori posto”. Michael, intrigato, accetta la sfida, ma si ritrova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri. Con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson.

Gunpowder Milkshake (film 2021) - data di scadenza 27 luglio

Nella sua vita di killer, Scarlet è stata costretta ad abbandonare sua figlia Sam e a fuggire. Sam è diventata una killer. Dopo una missione rischiosa andata fuori controllo, mettendo un'innocente bambina di 8 anni nel bel mezzo di una guerra tra bande, Sam non ha altra scelta che tornare da sua madre e dalle sue ex sicare, che unendo le forze lotteranno contro coloro che hanno preso loro tutto.

Dietland (serie tv 2018, stagione 1) - data di scadenza 30 luglio

Si divide tra fantasie di vendetta e un viaggio per ritrovare la propria autostima. E' una dark comedy che esplora molte questioni che le donne di oggi devono affrontare - tipo il regime patriarcale, la misoginia, la cultura dello stupro e irraggiungibili standard di bellezza.

