Tre film e una serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Cosa guardare questo week end su Prime Video? Se vi siete fatti questa domanda, siete nel posto giusto. Come ogni venerdì, ecco l'appuntamento con i nostri consigli streaming per la piattaforma di Amazon.

Partiamo dai film: da venerdì 22 ottobre è disponibile alla visione Anni da cane, il primo film italiano prodotto dagli Amazon Studios. Sabato 23, invece, esce Billionaire Boys Club, film del 2018 con Kevin Spacey. Infine, tra i titoli che stanno per essere cancellati dal catalogo si segnala Il principe dimenticato, con Omar Sy, star della serie tv Netflix Lupin.

A proposito di serie, mentre oggi è uscito il quinto episodio di So cosa hai fatto (se vi interessa leggete la nostra recensione), da lunedì è disponibile la 2ª stagione di Motherland: Fort Salem. Per saperne di più su questa serie e sugli altri titoli che vi suggeriamo per questo fine settimana, potete leggere le trame che vi riportiamo qui sotto.

Motherland: Fort Salem 2 (serie tv Amazon Exclusive) - data di uscita 18 ottobre.

Genere: fantasy. Numero episodi: 10

La serie è ambientata in un'America odierna alternativa, dove le streghe hanno posto fine alla loro persecuzione 300 anni fa stipulando un accordo con il governo degli Stati Uniti che le vede in prima linea a combattere per il loro paese con tattiche e armi soprannaturali.

La serie è interpretata da Taylor Hickson, Jessica Sutton, Ashley Nicole Williams, Amalia Holm, Demetria McKinney e Lyne Renee. Motherland: Fort Salem è scritto e creato da Eliot Laurence, con Laurence, Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick come executive producer. Steven Adelson, Erin Maher, Kay Reindl e Bryan Q. Miller saranno anche produttori esecutivi della serie.

Anni da cane (film Amazon Original) - data di uscita 22 ottobre

Anni da cane racconta la storia di Stella, un'adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l'aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l'incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

Billionaire Boys Club (film 2018) - data di uscita 23 ottobre

La vera storia del genio della finanza Joe Hunt. La ricchezza per un gruppo di giovani benestanti porta il nome di Billionaire Boys Club. Fondato da Joe Hunt e basato sullo schema Ponzi, un modello economico nato per truffare il prossimo. Cosa succede però quando l’investimento fallisce, le persone finiscono sul lastrico e la tensione diventa ingestibile? Con Kevin Spacey.

Il principe dimenticato (film 2019) - scadenza 23 ottobre

Un padre vive per sua figlia Sofia. Quando la bambina inizia a crescere il padre deve trovare il modo per rimanere il suo eroe. Con Omar Sy, il protagonista della serie Netflix Lupin.

