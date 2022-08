Cinque film da vedere su Prime Video questa settimana

Per questa settimana di rientro dalle ferie (per molti di noi, almeno), facciamo uno strappo alle regole di questa rubrica e vi consigliamo solo film da vedere, e nessuna serie tv.

Partiamo dalle novità: oggi esce la divertente commedia Gli idoli delle donne, con un cast amatissimo dal pubblico. Mercoledì invece è la volta del ritorno di Sylvester Stallone, in un film davvero particolare: The Samaritan.

Tra i titoli in scadenza, invece, vi consigliamo la dramedy Brezza d'amore e iniziamo a segnalarvi alcuni dei film di Mission Impossible che saranno cancellati a fine agosto dal catalogo. Buona scelta e buone visioni!

Gli idoli delle donne (film 2022) - data di uscita 22 agosto

Filippo è lo gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è incredibilmente sexy. Peccato però che a causa di un incidente Filippo debba sottoporsi a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli. Con Lillo, Greg, Ilaria Spada, Corrado Guzzanti.

Samaritan (film Amazon Original 2022) - data uscita 24 agosto

Il tredicenne Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent'anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell'incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull'orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Mission: Impossible - Fallout (film 2018) - scadenza 30 agosto

Ethan Hunt (Tom Cruise) salva la sua squadra invece di completare una missione, lasciando che del plutonio rubato finisca nelle mani sbagliate. Ora deve collaborare con un agente della CIA (Henry Cavill) per fermare una minaccia nucleare.

Mission: Impossible - Protocollo Fantasma (film 2011) - scadenza 30 agosto

Nessun piano. Nessun aiuto. Nessuna scelta. Dopo che un attentato al Cremlino coinvolge l'IMF nel terrorismo internazionale, saranno l'agente Ethan Hunt e il suo team a dover discolpare l'agenzia. Scoprono così un complotto per scatenare una guerra nucleare. Per salvare il mondo dovranno usare ogni possibile trucco tecnologico. La missione non è mai stata così reale, pericolosa e impossibile.

Brezza d'Amore (film 2022) - scadenza 31 agosto

La damigella d'onore Claire è insegnante di biologia e tiene lezioni a Blue Island. Claire entra in azione quando scopre che il suo ex fidanzato lavora per l'imprenditore che sta costruendo un resort a Blue Island. Con Leah Renee, Chris McNally.

