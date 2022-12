Tre film e tre serie tv da guardare su Prime Video nel week end di Natale

Se state cercando un film natalizio da guardare in questi giorni su Prime Video, ve ne possiamo consigliare uno italiano e uno inglese. Ma se volete conoscere le ultime novità o i titoli in scadenza, continuate a leggere questo articolo.

Per quanto riguarda i nuovi contenuti, vi segnaliamo due serie tv, la stagione 3 di Jack Ryan e la settima di Fear the Walking Dead (e vi ricordiamo che è uscito LOL Xmas Special). Tra i titoli in scadenza, invece, le sei stagioni di Superstore, un thriller come Effetti collaterali e infine, giusto per non escludere del tutto il tema festivo, Natale sul Ghiaccio. Buon Natale!

Jack Ryan di Tom Clancy stagione 3 (serie tv Amazon Original) - data di uscita 21 dicembre

La terza stagione della serie thriller d’azione vede Jack Ryan in fuga, in una corsa contro il tempo. Jack è ingiustamente implicato in una grande cospirazione e all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo messo da parte. Ora, ricercato sia dalla CIA sia da un'organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, Jack è costretto alla clandestinità, attraversando l'Europa, cercando di sopravvivere e impedire un conflitto globale di massa. Oltre a Krasinski, per la terza stagione torneranno anche Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nel ruolo di Mike November, si uniscono inoltre al cast le nuove star della serie Nina Hoss nel ruolo di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright.

Fear the Walking Dead (serie tv stagione 7) - data di uscita 24 dicembre

I sopravvissuti della "Fine" nucleare di Teddy scopriranno chi sono veramente e di che pasta sono fatti in questo nuovo "Inizio"... anche se questo avverrà a costo di coloro che una volta consideravano familiari.

Come un gatto in tangenziale: ritorno a Coccia di Morto (film 2021) - data di scadenza 24 dicembre

Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d'amore che, come avevano previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale.

Superstore (serie tv, stagioni 1-6) - data di scadenza 31 dicembre

America Ferrera e Ben Feldman sono i protagonisti di questa divertente commedia relativa a un'originale famiglia di dipendenti presso un ipermercato.

Effetti collaterali (film 2013) - data di scadenza 31 dicembre

Emily e Martin sono belli, ricchi e amanti dei piaceri della vita. Posseggono ogni lusso possibile e immaginabile. Fino a quando Martin non viene incarcerato e la vita di Emily viene sconvolta. Lo psichiatra Jonathan Banks le prescrive uno psicofarmaco che avrà presto sulla donna pericolosi effetti collaterali. Un giorno, Martin viene trovato esanime in casa, pugnalato a morte.

Natale sul Ghiaccio (film 2020) - data di scadenza 31 dicembre

L'ex campionessa di pattinaggio su ghiaccio Courtney intraprende una lotta contro il sindaco della sua città per la chiusura della pista di pattinaggio pubblica. Questa sarà presto sostituita da una pista coperta gestita dal dinamico imprenditore Noah. Mentre Courtney combatte per salvare la pista, finirà per innamorarsi del suo bel rivale.

