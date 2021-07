Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video in questo week end

Luglio sta per finire, in molti contano i giorni che mancano alle vacanze, le Olimpiadi stanno iniziando: ci sono abbastanza motivi per non uscire troppo di casa in questo afoso fine settimana.

Soprattutto nelle ore più calde e in quelle serali, serve qualcosa per passare il tempo. Ed eccoci in soccorso, con i consigli streaming agli abbonati di Amazon Prime Video. In particolare, questo week end suggeriamo una serie tv e quattro film da vedere.

La serie è Them, che era già uscita nei mesi scorsi ma che da oggi è disponibile in italiano: nonostante il caldo, Them vi farà venire i brividi, siete avvertiti! I film invece sono per tutti i gusti: c'è la fantascienza di Boss Level e il thriller di Jolt per chi cerca le ultime uscite esclusive di Amazon; e poi c'è un film con Orlando Bloom che rivive il suo passato - Romans - e in scadenza un film con Riccardo Scamarcio che vuole dare un futuro al figlio - Il ladro di giorni.

Se invece volete vedere una serie ma avete già guardato Them, il suggerimento è di dare uno sguardo alle migliori serie tv uscite su Amazon in questi sette mesi di 2021.

Boss Level (film Amazon Exclusive) - data di uscita 19 luglio

Genere: fantascienza

Costretto a rivivere in continuazione il giorno della propria morte, l'ex agente delle forze speciali, Roy Pulver, (Frank Grillo – Come ti ammazzo il Bodyguard 2, Beyond Skyline) scopre degli indizi che portano a un progetto governativo segreto che potrebbe risolvere il mistero dietro a questo loop temporale cui sembra essere condannato.

In una corsa contro il tempo, Pulver deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il potente capo del programma governativo che tiene in ostaggio la sua ex moglie (Naomi Watts) e minaccia la vita di suo figlio, mentre degli abili e spietati assassini gli danno la caccia impedendogli di scoprire la verità e salvare la sua famiglia. L'action star Frank Grillo torna al cinema con un grande film d'azione ispirato al mondo del gaming che ricorda le atmosfere adrenaliniche e ad alto voltaggio di Crank.

Jolt (film Amazon Original) - data di uscita 23 luglio

Genere: thriller

Jolt narra la storia di Lindy, una donna bellissima, sprezzante e ironica con un doloroso segreto: a causa di un raro disturbo neurologico che la affligge da tutta la vita, le accade a volte di essere presa da impulsi omicidi rabbiosi che può controllare solo dandosi una scossa elettrica tramite uno speciale dispositivo a elettrodi. Incapace di trovare amore e intimità in un mondo che teme la sua bizzarra patologia, si fida finalmente di un uomo abbastanza a lungo da innamorarsene, per poi trovarlo assassinato il giorno successivo. Con il cuore spezzato e piena di rabbia, Lindy parte in una missione di vendetta per trovare l'assassino, mentre la polizia è sulle sue tracce come principale sospettata del crimine.

Con Kate Beckinsale, Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer e con Susan Sarandon e Stanley Tucci. Il film è diretto da Tanya Wexler e scritto da Scott Wascha.

Romans (film 2017) - data di uscita 22 luglio

Genere: drammatico

Il trentenne Malky lavora come operaio per la demolizione della chiesa in cui a dodici anni ha subito abusi sessuali. L'uomo vede gli effetti degli abusi subiti in passato emergere in superficie quando il sacerdote che fu suo aguzzino fa ritorno in paese. Con Orlando Bloom, Janet Montgomery, Anne Reid.

"Them" (serie tv Amazon Original) stagione 1 in italiano - data di uscita 23 luglio

Genere: horror

Dal creatore di successo Little Marvin e l’executive producer Lena Waithe, Them è una miniserie antologica horror ambientata negli Stati Uniti. La prima stagione, ambientata negli anni ’50, ruota intorno alle vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come “The Great Migration”. La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerli.

Il cast di Them include Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd, e Ryan Kwanten. La serie è creata e prodotta da Little Marvin insieme agli executive producer Lena Waithe, Miri Yoon e Roy Lee di Vertigo Entertainment, David Matthews e Don Kurt. Them è una co-produzione di Sony Pictures Television e Amazon Studios.

Il ladro di giorni (film 2020) - scadenza 29 luglio

Genere: drammatico

Salvo aveva cinque anni quando suo padre Vincenzo è stato arrestato, praticamente davanti ai suoi occhi. Sette anni dopo Salvo vive con gli zii e il cuginetto un'esistenza controllata e tranquilla nel torinese: ma suo padre torna e reclama il figlio per quattro giorni. Vincenzo deve trasportare un carico importante fino a Bari e porta con sé Salvo. Di Guido Lombardi, con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro.

