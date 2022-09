Due film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Non sapete cosa scegliere nello sterminato catalogo di Prime Video? Ci pensiamo noi, con il nostro appuntamento fisso con i consigli del week end per gli abbonati della piattaforma streaming di Amazon.

Non stiamo neanche a ricordarvi che il venerdì è il giorno de Gli Anelli del Potere, che rilascia il suo quinto episodio su otto della prima stagione. Ma non c'è solo quello: tra le serie tv è uscita l'italiana Prisma, e personalmente non vediamo l'ora di finire la stagione, ma anche la stagione finale del grande capolavoro This is us.

Passando ai film, se e solo se avete già visto il nuovo thriller Goodnight Mommy (qui la nostra recensione), vi consigliamo due grandi film che saranno cancellati a fine mese. Il primo è l'epico e magnifico Balla coi Lupi, l'altro è l'inquietante Il cattivo tenente (quello di Herzog del 2009, non quello di Abel Ferrara del 1992). Buona scelta e buone visioni!

Prisma (serie Amazon Original italiana) - data di uscita 21 settembre

Prisma è la nuova serie Original italiana di Ludovico Bessegato, e scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Amazon Studios. È una serie di formazione, in 8 episodi, che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

This is us 6 - Capitolo finale (serie tv 2022) - data di uscita 21 settembre

L'ultima stagione della serie tv sulla famiglia Pearson (disponibile ora anche su Disney+). Le ultime lacrime con i personaggi creati da Dan Fogelman.

Gli Anelli del Potere episodio 5 (serie tv) - data di uscita 23 settembre

Miryel ed Elendil con Isildur accompagnano Galadriel e Halbrand nella Terra di Mezzo. Elrond e Durin proseguono nella costruzione della torre. Arondir deve salvare Theo e gli altri umani. E chissà dove sono i Pelopiedi (tutti i riassunti delle puntate precedenti a questo link).

Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans (film 2009) - data di scadenza 30 settembre

Un tenente corrotto deve scoprire chi ha abusato di un'infermiera per ottenere un premio e pagare così un debito contratto con un membro di un'organizzazione criminale. Regia di Werner Herzog, con Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer.

Balla coi lupi (film 1990) - data di scadenza 30 settembre

Film vincitore di sette Premi Oscar. Un generale dell'Unione (Kevin Costner) stringe amicizia con la tribù Sioux dei Lakota, che porta un senso nuovo alla sua vita e lo spinge ad andare contro i suoi stessi commilitoni.

