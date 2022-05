Un film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Mentre ancora attendiamo di sapere quando usciranno gli ultimi episodi di Bang Bang Baby, Prime Video continua a offrire novità interessanti e contenuti in scadenza da non perdere.

Tra le serie tv, citazione d'onore per Night Sky, che uscita lo scorso week end ha già ottenuto un ottimo riscontro di pubblico. Non deve essere andata così per la comunque pregevole The Crossing (in scadenza), che infatti non fu rinnovata dopo la prima stagione.

In scadenza ci sono anche le tre stagioni di una classica serie poliziesca come Bull. Se invece volete vedere un film nuovo, dovete aspettare venerdì, quando uscirà il thriller Emergency.

Night Sky - Notte Stellata (serie Original) - data uscita 20 maggio

Attraversando lo spazio e il tempo, Notte stellata (Night Sky) segue la storia di Irene (Sissy Spacek) e Franklin York (J. K. Simmons), una coppia che, anni prima, ha scoperto una stanza interrata nel loro giardino che conduce inspiegabilmente ad uno strano e abbandonato pianeta. Da allora i due fanno di tutto per custodire questo segreto, ma quando un enigmatico ragazzo (Chai Hansen) entra a far parte della loro vita, la loro tranquilla esistenza sarà destabilizzata… e la misteriosa stanza che pensavano di conoscere tanto bene diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare.

Link Prime Video

Emergency (film Original) - data uscita 27 maggio

I diplomandi Sean (RJ Cyler) e Kunle (Donald Elise Watkins) stanno cercando di fare la storia del Buchanan College diventando i primi ragazzi di colore a completare il "Tour leggendario": partecipare a tutte e sette le feste del campus in una sola notte. Ma quando scoprono una ragazza bianca ubriaca che non hanno mai visto prima svenuta nel loro soggiorno, devono aiutarla considerando i pro e i contro di chiamare la polizia.

The Crossing (serie tv 1 stagione) - scadenza 26 maggio

I rifugiati di un paese devastato dalla guerra 250 anni nel futuro si presentano per chiedere asilo in una città americana.

Link Prime Video

Bull (serie tv, stagioni 1-3) - scadenza 26 maggio

Michael Weatherly veste i panni del dottor Jason Bull, in una serie ispirata alla figura del dottor Phil McGraw, fondatore di una delle più prolifiche società di consulenza forensi di tutti i tempi. Brillante, sfrontato e affascinante, il dottor Bull è un vero e proprio burattinaio, che combina psicologia, intuito, dati e tecnologia per entrare nelle menti di giurati, avvocati,...

Link Prime Video