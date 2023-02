Tre film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Ultimo week end di questo febbraio ricco di novità in casa Prime Video, e allora ecco i nostri consigli streaming per questo fine settimana, selezionati tra nuovi titoli e contenuti prossimi alla data di scadenza.

Tra i primi, escono oggi i due episodi finali di Dinner Club 2 (sotto trovate le anticipazioni e il link alla nostra recensione) e l'attesissima serie The Consultant, con il grandissimo Christoph Waltz che ci fa già tremare. Di recente arrivo in catalogo anche il film drammatico Io rimango qui.

E restando sui film tra i titoli in scadenza, vi consigliamo due commedie irriverenti: una molto famosa, ovvero Hancock con Will Smith, l'altra più vecchia e meno nota, La ragazza di San Diego, con Nicolas Cage. Buona scelta e buon week end!

Dinner Club 2 - episodi finali (show Original) - data di uscita 24 febbraio

In queste nuove puntate sarà svelato per la prima volta cosa accade nel dopo cena del Dinner Club: i componenti condivideranno in un clima rilassato, risate, ricordi inediti dei viaggi e nuovi esperimenti in cucina. Un treno di situazioni esilaranti che ci porterà fino alle temutissime recensioni di Sabrina Ferilli.

The Consultant (serie tv Amazon Original) - data di uscita 24 febbraio

I personaggi e la storia di questa nuova emozionante serie, basata sull'omonimo romanzo di Bentley Little del 2015, si sviluppano in modi nuovi e inaspettati. The Consultant combina il genere thriller e la commedia ed esplora l’inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. La serie è interpretata da Christoph Waltz (Regus Patoff), Nat Wolff (Craig), Brittany O’Grady (Elaine) e Aimee Carrero (Patti). Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione... comprese le loro vite.

Io Rimango qui (film 2020) - data di uscita 20 febbraio

La vita di Steffi non potrebbe essere più perfetta: è giovane, è nel pieno di una bellissima storia d’amore e ha in programma un viaggio con destinazione Parigi. Se non fosse che a pochi giorni dalla partenza, dopo una serie di controlli medici, una diagnosi di cancro le cambierà per sempre la sua vita. Decide di godersi il tempo che le resta invece di passare il tempo rimanente in ospedale.

Hancock (film 2008) - data di scadenza 28 febbraio

In questa commedia piena d’azione, Will Smith, candidato all’Oscar (Miglior attore, La ricerca della felicità, 2006), interpreta Hancock, un supereroe incompreso e sarcastico, poco apprezzato dal pubblico e che non ha vita facile. Quando Hancock accetta suo malgrado di cambiare su consiglio del PR idealista Ray Embrey (Jason Bateman, Juno), la sua vita e la sua reputazione miglioreranno...

La ragazza di San Diego (film 1983) - data di scadenza 28 febbraio

Quando la ragazza dalla valle Julie (Deborah Foreman) lascia il suo perfetto fidanzato, inaspettatamente si innamora del rocker Randy (Nicolas Cage)… con grande disappunto delle sue amiche della valle, che lo trovano "vomitevole al massimo"!

