Due film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

In questo primo (ma solo per il calendario) week end estivo Prime Video spara i fuochi d'artificio, in entrata e purtoppo anche in uscita. Tra i film in arrivo c'è la commedia My Fake Boyfriend, mentre in scadenza c'è un titolo di culto - in ogni senso - come Codice Genesi. Per le serie tv, due nuovi titoli: il thriller Chloe - Le maschere della verità è la novità della settimana, ma inziamo ad avvertirvi per tempo riguardo a una dolorosa perdita: Mad Men, che sarà cancellato dal catalogo di Prime Video dopo il 2 luglio.

My fake boyfriend (film Original) - data uscita 24 giugno

Andrew (Keiynan Lonsdale) ha un grosso problema: non riesce a stare lontano dal fidanzato tossico che lo ha appena scaricato. I suoi amici impiccioni (Dylan Sprouse e Sarah Hyland) decidono di aiutarlo creando "Cristiano", un perfetto finto fidanzato sui social media.

Problema risolto, vero? Sbagliato! Mentre Cristiano diventa virale e diventa famoso in tutto il mondo, nella vita reale Andrew incontra il ragazzo dei suoi sogni, Rafi, un affascinante proprietario di un ristorante. Andrew dovrà trovare un modo per porre fine all'altra finta storia, sfuggire dall’ex geloso e conquistare il cuore di Rafi in questa commedia divertente ed esilarante su alcune delle cose folli che facciamo per amore.

Chloe - Le maschere della verità (serie Original) - uscita 24 giugno

Chloe segue Becky Green (Erin Doherty), che da tempo osserva Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) attraverso le sue perfette immagini sui social media. La vita incantata di Chloe, il marito adorante e la cerchia di amici di successo sono sempre a portata di clic, e Becky non può resistere a sbirciare in un mondo che contrasta così nettamente con il suo, dove si prende cura di sua madre, che ha un esordio precoce di demenza, nel loro piccolo appartamento al mare alla periferia di Bristol, in Inghilterra. Quando Chloe muore improvvisamente, Becky assume una nuova identità e si infiltra nelle vite invidiabili degli amici più cari di Chloe per scoprire cosa le è successo.

Attraverso il suo alter ego, Sasha, Becky diventa un'eroina potente e trasgressiva, un "qualcuno" popolare e ben connesso con vita e amori che sono molto più eccitanti e avvincenti del "nessuno" che è come Becky. Tuttavia, la finzione presto oscura e confonde la realtà e Becky rischia di perdersi completamente nel gioco a cui sta giocando.

Chloe è una serie in 6 episodi da 60 minuti ed è una coproduzione tra BBC One, Mam Tor Productions e Amazon Studios. La serie è stata creata, scritta e diretta da Alice Seabright, che ne è anche executive producer. Produttrice della serie è Joanna Crow (Giri/Haji) e la regista del secondo blocco è Amanda Boyle (Skins). Executive producer sono Tally Garner (Jonathan Strange & Mr Norrell) e Morven Reid (Pure) per Mam Tor Productions e Ben Irving per la BBC.

The One that got away (reality series Original) - uscita 24 giugno

The One That Got Away è una nuova reality series Original in 10 episodi. Può sembrare un'impresa impossibile rintracciare “The One That Got Away”, ma per questi single fortunati, quel sogno diventa realtà. In questa serie sperimentale di appuntamenti, presentata dall'icona pop la cantautrice Betty Who, sei persone in cerca della propria anima gemella hanno la possibilità di esplorare una vita di connessioni perse una per una. Le persone del loro passato entrano attraverso "The Portal” per sorprenderli e provare ad innamorarsi.

The One That Got Away è prodotta da Amazon Studios e Fulwell 73. Elan Gale (FBoy Island, The Bachelor franchise) ne è executive producer e showrunner. Anche Gabe Turner (The Late Late Show with James Corden, Jonas Family Roast) e Caroline Roseman (Ex on the Beach, An Audience with Adele) sono executive producer per Fulwell 73.

Codice Genesi (film 2010) - scadenza 29 giugno

In un futuro non troppo lontano, circa 30 anni dopo l’ultima guerra, un uomo attraversa in solitudine la terra desolata che un tempo era l’America. Intorno a lui città abbandonate, autostrade interrotte, campi inariditi - i segni di una catastrofica distruzione. Non c’è civiltà, né legge. Le strade sono in mano a bande che ucciderebbero un uomo pur di togliergli le scarpe, o per un po’ d’acqua...Con Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis.

Mad Men (serie tv 2007, stagioni 1-7) - scadenza 2 luglio

È il 1960 e il direttore creativo Don Draper detta legge nell'agenzia pubblicitaria Sterling Cooper di New York in un mondo all'insegna del glamour.

