Sette film, una serie tv e due show da vedere su Prime Video questo week end

Primo fine settimana d'autunno: servono altre scuse per stare a casa? Se avete risposto di sì, date un'occhiata ai titoli di Amazon Prime Video che vi abbiamo consigliato per questo week end.

Partiamo da due appuntamenti molto attesi, quello con l'ultima stagione della serie tv Goliath e quello con il nuovo show italiano di Amazon, Dinner Club, con Carlo Cracco e sei attori famosi impegnati a scoprire i sapori più nascosti d'Italia. A proposito di show, è uscito anche il terzo volume di Savage X Fenty con la super star Rihanna.

Come sempre ampia scelta per chi cerca un film. Tra i nuovi arrivi ci sono Dolittle, Il Giudizio, Birds of Paradise, Wildlife e Gioventù Perduta, mentre tra i titoli prossimi a essere cancellati dal catalogo ci sono Ti presento Sofia e La piccola boss.

Di seguito l'elenco con i nostri consigli streaming Prime Video per i prossimi giorni, con le trame e i link diretti alla piattaforma.

Dolittle (film 2020) - uscita 19 settembre

Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l'eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell'Inghilterra della Regina Vittoria, vive in solitudine dietro le alte mura della sua dimora Dolittle con un esercito di animali esotici a fargli compagnia. Con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen.

Il Giudizio (film 2021 Amazon Exclusive) - uscita 20 settembre.

Genere: drammatico

Andrea e Junior, padre e figlio adolescente, sono continuamente in attrito, le loro schermaglie e le profonde incomprensioni segnano quotidianamente il loro rapporto.

È il modello del nonno Ettore, detenuto in carcere, ad affascinare il ragazzo che rimprovera al proprio padre di essere un debole nei fatti della vita. Eppure sono proprio le vicissitudini giudiziarie di Ettore ad aver minato gravemente la serenità e il benessere familiare che la madre del ragazzo e la nonna tentano, al di là delle differenti vedute, di superare per mantenere unita la famiglia.

Un viaggio sospeso tra presente e passato, sogno e realtà, sarà l'occasione per un confronto finalmente aperto e l'inizio di un graduale riavvicinamento. Con la regia di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo il cast del film vede protagonisti Fortunato Cerlino, Caterina Murino, Fabrizio Nevola, Tobia De Angelis e Sandra Ceccarelli.

Wildlife (film 2018) - uscita 21 settembre

Genere: drammatico

Il film racconta del rapporto tra un marito e una moglie visto dagli occhi del figlio, un rapporto che si sgretola quando dopo aver perso il lavoro lui decide di proporsi come volontario per spegnere gli incendi che stanno devastando il Montana. Lei cambia, cerca di rifarsi una vita e trovare un sostegno, ma nulla tornerà come prima. Con Jake Gyllenhaal.

Gioventù perduta (film 2019) - uscita 23 settembre

Oscar dopo aver commesso un omicidio per salvare la sua amica Loux da un'aggressione, si ritrova costretto a scappare dalla propria cittadina in campagna lasciandosi tutto alle spalle. Trovato rifugio, incontra una gang di giovani ladri di strada. Con Ron Perlman, Michael Pitt, Kylie Rogers.

Birds of Paradise (film 2021) - uscita 24 settembre.

Genere: drammatico.

Kate Sanders viene dalla Virginia ed è un'aspirante ballerina talentuosa e ambiziosa con modi da maschiaccio, che, avendo un basso reddito, riceve una borsa di studio per frequentare una prestigiosa scuola di danza classica a Parigi, in Francia. All'arrivo presso la durissima scuola di fama internazionale, la sua sicurezza e forza emotiva sono messe alla prova da una bella e misteriosa compagna di corso, Marine Durand, il cui fratello (e partner di danza) si è suicidato di recente. Nonostante all'inizio il rapporto tra Kate e Marine sia conflittuale, evolverà poi in un legame competitivo carico di emozioni e minacciato da bugie, risvegli sessuali e, infine, rivelazioni emozionanti, mentre le due ragazze metteranno in gioco ogni cosa per riuscire a vincere il premio più ambito della scuola: un contratto per entrare a far parte del corpo di ballo dell'Opéra di Parigi.

Birds of Paradise è basato sul romanzo di A.K. Small Bright Burning Stars, Sarah Adina Smith firma adattamento e regia. Nel cast oltre alle protagoniste Diana Silvers e Kristine Froseth anche Jacqueline Bisset.

Goliath stagione 4 (serie tv Amazon Original) - uscita 24 settembre

Genere: suspense, drammatico

Per la quarta e ultima stagione della serie di grande successo Amazon Original Goliath, il Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe Billy Bob Thornton torna a vestire i panni dell'avvocato Billy McBride. Al seguito di Patty (Nina Arianda), che ha preso un incarico in un prestigioso studio legale a San Francisco, Billy ritorna alle sue radici di avvocato. Insieme cercheranno di smantellare uno dei più grandi "Golia" d'America: l'industria degli oppioidi. Mentre Billy affronta il suo dolore cronico e Patty non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione di essere stata usata, la loro lealtà sarà messa alla prova, mettendo a rischio la loro collaborazione. In un mondo in cui il denaro può comprare tutto, persino la giustizia, dovranno rischiare tutto per fare ciò che è giusto. Oltre a Billy Bob Thornton e Nina Arianda fanno parte del cast di Goliath anche Tania Raymonde, Diana Hopper, Julie Brister, Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone e J.K. Simmons.

Dinner Club (show Amazon Original) - uscita 24 settembre

Genere: viaggi e cucina. Numero episodi: 6

Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea con Carlo Cracco sono i protagonisti della nuova serie Amazon Original di produzione italiana Dinner Club, l'innovativo cooking travelogue in sei puntate che li vede impegnati in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d'Italia.

Savage X Fenty Show Vol. 3 (show Amazon Original) - 24 settembre

Genere: moda.

Savage X Fenty Show Vol. 3 è il fashion show che svelerà l'ultima collezione Savage x Fenty dell'icona del mondo della musica e della moda Rihanna. Unendo moda, danza e musica in uno scenario iconico, Savage X Fenty Show Vol. 3 – di cui Rihanna è executive producer e creative director - mostrerà il nuovissimo assortimento di stili attraverso elementi scenici, illuminazione e riprese semplici ma di impatto. Rihanna è executive producer e creative director.

La piccola boss (film 2019) - scadenza 24 settembre

Regina Hall de Il viaggio delle ragazze e Marsai Martin di Black-ish interpretano entrambe Jordan Sanders: la Hall nella versione di Jordan da adulta nei panni di una spietata donna in carriera, mentre la Martin è la sua versione da tredicenne, che si risveglia nell'attico del suo 'io' adulto poco prima di un'importante svolta lavorativa.

Ti presento Sofia (film 2018) - scadenza 30 settembre

Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente sulla figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti.

