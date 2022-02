Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questo week end (a parte LOL 2)

Sì, è uscito LOL 2, e se siete abbonati a Prime Video quasi sicuramente lo avete già visto giovedì, nel giorno di uscita (in questo caso qui potete rivedere i migliori momenti), o al massimo ve lo siete tenuti buoni per venerdì sera.

Ma il week end è lungo, per cui ecco i nostri "altri" consigli streaming per questo fine settimana su Prime Video. Attenzione soprattutto ai titoli prossimi alla scadenza dal catalogo: ve ne abbiamo selezionati alcuni, tra cui Bates Motel e Parenthood, altri li potete trovare qui.

Infine, un film uscito questa settimana: è Dangerous, con Scott Eastwood (sì, il figlio di Clint) e Mel Gibson. Buona visione e buon week end!

Dangerous (film Exclusive) - data di uscita 21 febbraio

Dopo la morte di suo fratello, Dylan "D" Forrester (Scott Eastwood), un ex detenuto sociopatico incapace di provare paura, si dirige verso un'isola lontana per assistere alla veglia nella speranza di ritrovare un punto di contatto con la sua famiglia. Quando una micidiale banda di mercenari guidata dallo spietato Cole (Kevin Durand) arriva per sorvegliare l'isola, D deve mettere da parte le differenze all’interno della famiglia e il suo nuovo codice etico. Armati fino ai denti, gli assassini prendono in ostaggio la famiglia di D e si barricano sull'isola. D, che è una potente mina vagante da non sottovalutare, è costretto a cavarsela da solo salvo il supporto del suo terapeuta il dottor Alderwood (Mel Gibson).

Grazie a una soffiata, l'FBI guidato dall'agente Shaughnessy (Famke Janssen) e lo sceriffo locale (Tyrese Gibson) riescono ad avvicinarsi a lui e D si ritrova bloccato in un esplosivo gioco di guardie e ladri. Mentre scopre le vere motivazioni di Cole e il suo ruolo nella morte del fratello, D parte per un'incessante ricerca di vendetta.

Link Prime Video

Bates Motel (serie tv 5 stagioni) - scadenza 28 febbraio

La serie TV "Bates Motel", dai produttori esecutivi Carlton Cuse ("Lost") e Kerry Ehrin ("Friday Night Lights", "Parenthood"), è incentrata sull'esclusivo, squilibrato rapporto tra il diciassettenne Norman Bates, vittima di frequenti blackout che lasciano intuire traumi passati, e sua madre Norma, rispettivamente interpretati da Freddie Highmore e Vera Farmiga.

Link Prime Video

Boyhood (film 2014) - scadenza 28 febbraio

Girato in brevi periodi tra il 2002 e il 2013, Boyhood e' un'esperienza cinematografica assolutamente innovativa che copre un periodo di 12 anni della vita di una famiglia. Il protagonista e' Mason, che insieme con la sorella Samantha, intraprendera' un viaggio emozionante e trascendente attraverso gli anni che vanno dall'infanzia all'eta' adulta.

Link Prime Video

The Karate Kid - Per Vincere Domani (film 1984) - scadenza 28 febbraio

Daniel, senza più babbo e con una mamma che per lavoro è costretta a trasferirsi in California, lascia il natio New Jersey. A S. Fernando Valley Daniel s'innamora subito della giovane Ali, ma poi è costretto a sopportare le angherie del fidanzato di questa, campione di karaté. Il maestro Miyagi gli insegnerà l'arte del karaté e anche quella di diventare adulto.

Link Prime Video

Parenthood (serie tv 5 stagioni) - scadenza 28 febbraio

Parenthood segue la vita di due fratelli e due sorelle alle prese con le gioie e le difficoltà delle rispettive famiglie.

Link Prime Video