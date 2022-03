film e serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Indecisi sul film da vedere su Amazon Prime? In cerca di una serie tv diversa dal solito? Ci pensiamo noi con i nostri consueti consigli streaming del week end rivolti agli abbonati di Prime Video.

C'è un film, tra quelli appena usciti, che non potete perdere: si chiama 3/19, come protagonista ha Kasia Smutniak ed è tra i titoli più visti in Italia al momento sulla piattaforma. Tra i titoli in scadenza, invece, un doloroso imbarazzo della scelta. Vi proponiamo una commedia, un film drammatico e una serie anime. Buona visione!

3/19 (film 2021) - data di uscita 22 marzo

La vita di Camilla, avvocatessa di successo, viene sconvolta in una notte di pioggia a Milano. Un incidente stradale la coinvolge in un'indagine che la porterà molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che è abituata a frequentare. Al suo fianco c'è Bruno, direttore dell'obitorio, con cui Camilla, mentre cerca di ricostruire la vita di un estraneo, scopre sé stessa. Regia di Silvio Soldini, con Kasia Smutniak, Francesco Colella, Anna Ferzetti.

Case File N°221: Kabukicho (serie anime 2020, stagione 1) - data di scadenza 27 marzo

A est di Shinjuku si trova il distretto Kabukicho ed è lì che si propagano anche le ombre più scure. Dove il male regna, la fioca luce di un detective continua a brillare. Nel condomino gestito dalla signora Hudson abitano sette strani e oscuri individui; la notte in cui Jack lo squartatore commette un bizzarro omicidio, si aprono le tende del palcoscenico.

Hot Fuzz (film 2007) - scadenza 30 marzo

Quando il miglior poliziotto di Londra, Nicholas Angel (Simon Pegg) viene riassegnato alla tranquilla cittadina di Sandford, si scontra con un mondo apparentemente libero dal crimine e.... con il maldestro compagno di squadra Danny (Nick Frost).

The Road (film 2010) - scadenza 30 marzo

Una misteriosa catastrofe ha distrutto ogni cosa. In uno scenario apocalittico, in cui sono sopravvissute poche specie di esseri viventi, gli umani sono diventati selvaggi, crudeli ed, in alcuni casi, costretti al cannibalismo. Un uomo e suo figlio intraprendono un viaggio a piedi verso sud per sfuggire all'inverno, cercando di evitare qualsiasi contatto ed incontro... Con Viggo Mortensen, Charlize Theron, Guy Pearce.

